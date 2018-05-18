Проект круиза между Южной Кореей и КНДР представили во Владивостоке

18.05.18 06:56

© РИА Новости. Владимир Федоренко

18 мая. Interfax-Russia.ru - Южная Корея предлагает возобновить морской круизный маршрут, который свяжет порт Сокчхо с северокорейским Вонсаном.

"Если маршрут возобновится, он будет символизировать настоящий мир и объединение двух Корей", - сообщил во Владивостоке в ходе 4-го Тихоокеанского туристского форума управляющий директор Центра морского туризма провинции Кангвон Республики Корея Ли Бен Сын.

Он представил участникам форума проект и напомнил, что круизный маршрут, связывающий Сокчхо и Вонсан, существовал на протяжении шести лет, до 2004 года.

"Когда в будущем отношения между Южной и Северной Кореей нормализуются, появится мирный настрой, а также различное экономическое взаимодействие, он станет очень популярным турпродуктом", - добавил Ли Бен Сын.

По его словам, привлекательность его связана с ограниченностью турпотока в Северную Корею и привлекательностью портов.

"Этот оригинальный маршрут может быть основан не только на Корейском рынке. Например, благодаря корейским аэропортам его можно соединить с другими ближайшими регионами Азии и на его основе создать "флайкросс" программу в долгосрочной перспективе. Также с помощью него можно выйти на рынки Северной Америки и Европы, так как до настоящего момента туризм в КНДР был несколько ограничен", - отметил он.

По словам управляющего директора Центра морского туризма провинции Кангвон, благодаря намечающимся встречам глав Южной Кореи и КНДР и лидеров США и Северной Кореи, "вероятность экономического сотрудничества Севера и Юга значительно увеличилась, что позволяет говорить о возможности продвижения сотрудничества с КНДР в сферах культуры и туризма".