Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими в Ленобласти

18.05.18 10:54

© РИА Новости. Андрей Старостин

18 мая. Interfax-Russia.ru - В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту аварии в Волховском районе, в которой погибли двое взрослых и двое подростков, сообщает пресс-служба регионального УМВД в пятницу.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек).

Авария произошла в четверг вечером на 118-м километре автодороги "Зуево - Новая Ладога". Иномарка "Опель", под управлением 69-летнего мужчины выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Нива", под управлением 63-летнего водителя.

"В результате дорожной аварии оба мужчины погибли на месте происшествия. Кроме того, погибли две 13-летние девочки, находившиеся в салоне "Нивы", - говорится в сообщении.