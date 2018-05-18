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18.05.18 10:54
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими в Ленобласти
Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек).
Авария произошла в четверг вечером на 118-м километре автодороги "Зуево - Новая Ладога". Иномарка "Опель", под управлением 69-летнего мужчины выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Нива", под управлением 63-летнего водителя.
"В результате дорожной аварии оба мужчины погибли на месте происшествия. Кроме того, погибли две 13-летние девочки, находившиеся в салоне "Нивы", - говорится в сообщении.
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