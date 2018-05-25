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25.05.18 15:59

Российский культурный код должен сочетать детали мирового наследия на русской почве

© РИА Новости. Сергей Пятаков
25 мая. Interfax-Russia.ru - Российский культурный код заключается в сочетании деталей мировой культуры, которые могут произойти только в России, считает директор Эрмитажа Михиал Пиотровский.

"Мы вчера открыли выставку в Эрмитаже. Вот такое сочетание современных технологий мировых художников и наших, такое может случиться только в России. Если мы это продолжим, культурный код позволит превратить некую бухгалтерию, чем для нас является цифровая экономика, в нечто большее, творческое, где ответы не простые, где дважды два не равно четырем, а равно пяти", - сказал М.Пиотровский в пятницу на секции Digital-ренессанс Петербургского Международного экономического форума.

По его словам, культурный код нашей страны состоит из русской литературы. "Это то, что узнается. К этой русской литературе постепенно добавляется русское искусство: Малевич, Кабаков. Нам важно, чтобы современное искусство изобразительное стало частью нашего культурного кода", - отметил директор Эрмитажа.

В свою очередь лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов добавил, что для ученых сегодня главной задачей является создание нового. "Наука - это способность свернуть на бездорожье, чтобы создать что-то новое. Этот момент поворота, как и искра творчества у художников, один и тот же. Вопрос для нас один - как найти эту точку поворота", - сказал он.

"Вы можете набросать банановых кожурок и попытаться на них поскользнуться. Этот момент сбрасывает вас с проторенной дороги, это момент, когда можно создать что-то новое. Задача художника и ученого - набросать кожурок как можно больше, чтобы поскальзываться на них как можно чаще", - отметил К.Новоселов.

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