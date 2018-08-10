Проект "Вологодский гектар" протестируют в пилотных районах региона

10.08.18 10:00

© РИА Новости. Игорь Онучин

10 августа. Interfax-Russia.ru - Проект распределения земель сельскохозяйственного назначения "Вологодский гектар" протестируют в пилотных районах Вологодской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отметил заместитель главы региона Эдуард Зайнак, область уже прописала юридическую основу проекта, в настоящее время он наполняется фактическим содержанием.

"Принято решение, что для начала "Вологодский гектар" будет реализован в пилотных районах области. Сейчас они определяются. Принцип таков - мы должны выбрать те муниципалитеты, у которых много земель в фонде перераспределения и которые имеют хорошую перспективу для их использования", - цитирует Э.Зайнака пресс-служба.

Он добавил, что не нужно ограничиваться одним гектаром, а исходить из фактических возможностей конкретной территории. "Гектар - это условное обозначение, по факту площадь выделенной территории может быть больше", - отметил замгубернатора области.

В рамках проекта предстоит нанести земли перераспределения на интерактивную карту, чтобы понимать, где их границы и есть ли там инфраструктурные объекты.

Как отмечает пресс-служба, для проекта разрабатывается специальная информационная система. В ней сможет подать заявку человек из любой точки России. С помощью системы он сможет определиться с выбором территории, посмотреть, какие инфраструктурные объекты к ней прилегают.

"Еще одно поручение губернатора - рассмотреть дополнительные меры поддержки для тех, кто решит участвовать в этом проекте. Данная работа уже ведется. Думаю, до конца года мы сформируем весь блок нормативных документов", - уточнил Э.Зайнак.

Он дополнил, что использование предоставленных земель будут контролировать. Если земля будет использоваться неэффективно или не по назначению, ее можно забрать обратно по решению суда.