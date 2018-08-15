Петербуржцы почтят память Виктора Цоя в годовщину его гибели

15.08.18 09:55

© РИА Новости. Игорь Руссак

15 августа. Interfax-Russia.ru - Мероприятия памяти лидера группы "Кино" Виктора Цоя пройдут в Санкт-Петербурге в среду, 15 августа, в 28-ю годовщину его трагической гибели в автокатастрофе.

В этот день по традиции поклонники принесут цветы на могилу В.Цоя на Богословском кладбище. В клубе "Камчатка", расположенном на месте котельной, где работал музыкант, в среду музыканты из нескольких групп исполнят песни В.Цоя. В этот же день почитателям его творчества предлагается принять участие во флешмобе "Цой - живой!", хором исполнив песни группы "Кино".

Концерт ы памяти музыканта пройдут и в других клубах города.

Жители Петербурга трепетно относятся к памяти В.Цоя. Четыре года назад к очередной годовщине его гибели художники создали на одной из подстанций в центре города большой портрет музыканта. Районные власти собирались его закрасить, но, когда история приобрела резонанс, оставили в сохранности по указанию губернатора.