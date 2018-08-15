Делегации регионов Северо-Запада примут участие в торжественном шествии на этнофестивале в Ленобласти

15.08.18 10:00

© РИА Новости. Алексей Даничев

15 августа. Interfax-Russia.ru - Пятый этнофестиваль "Россия - созвучие культур" пройдет в Приозерске (Ленинградская область) в среду, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фестиваль пройдет под традиционным девизом "Мы разные - и в этом наше богатство, мы вместе - и в этом наша сила". В программе - праздничное шествие, концертные выступления, работа сытных, ремесленных и торговых рядов, мастер-классы по народным ремеслам и промыслам.

"Одним из наиболее ярких элементов этнофестиваля является праздничное шествие делегаций. В этом году организаторы предложили участникам подготовить подарок - картину, представляющую район: его примечательные особенности, символы и достоинства", - отмечается в сообщении.

С помощью выразительных средств (песня, танец, бутафория, реквизит, стихи, театрализованная постановка, пластический этюд, пародия, спортивное выступление, дефиле) в шествии необходимо будет раскрыть тему картины. Почетные гости и члены жюри оценят подготовленные участниками парада выступления, подведут итоги и позднее наградят победителя.

Этнофестиваль "Россия - созвучие культур" проводится в разных городах Ленинградской области с 2014 года. В 2014 году он проходил в Тосно, в 2015 - в Выборге, 2016 - в Кингисеппе, 2017 - в Сосновом Бору. Главная цель мероприятия, как отмечает пресс-служба, - возрождение, сохранение и развитие наследия народов, укрепление духовного единства жителей Северо-Запада России.