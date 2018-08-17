Петербуржец, обвиняемый в торговле кокаином, экстрадирован из Болгарии в Россию

17.08.18 14:45

© РИА Новости. Виталий Белоусов

17 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Болгарии выдали России жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в групповой торговле кокаином, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ состоялась экстрадиция из Болгарии россиянина Александра Чеснокова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 20 июня 2017 года А.Чесноков "по предварительному сговору с сообщниками приобрел около 1 кг смеси, содержащей кокаин".

"В дальнейшем они намеревались сбыть его на территории Санкт-Петербурга, однако довести задуманное до конца злоумышленники не смогли, поскольку в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий один из соучастников преступления был задержан, а наркотическое вещество изъято", - отметили в надзорном ведомстве.

Поскольку А.Чесноков скрылся от правоохранительных органов, его объявили в розыск. В июле этого года он был обнаружен на территории Болгарии, в связи с чем Генпрокуратура России направила туда запрос о выдаче обвиняемого. Принято решение о его выдаче.

В пятницу в сопровождении спецконвоя А.Чесноков экстрадирован в Москву.