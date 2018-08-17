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17.08.18 14:45
Петербуржец, обвиняемый в торговле кокаином, экстрадирован из Болгарии в Россию
"По требованию Генеральной прокуратуры РФ состоялась экстрадиция из Болгарии россиянина Александра Чеснокова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) УК РФ", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 20 июня 2017 года А.Чесноков "по предварительному сговору с сообщниками приобрел около 1 кг смеси, содержащей кокаин".
"В дальнейшем они намеревались сбыть его на территории Санкт-Петербурга, однако довести задуманное до конца злоумышленники не смогли, поскольку в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий один из соучастников преступления был задержан, а наркотическое вещество изъято", - отметили в надзорном ведомстве.
Поскольку А.Чесноков скрылся от правоохранительных органов, его объявили в розыск. В июле этого года он был обнаружен на территории Болгарии, в связи с чем Генпрокуратура России направила туда запрос о выдаче обвиняемого. Принято решение о его выдаче.
В пятницу в сопровождении спецконвоя А.Чесноков экстрадирован в Москву.
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