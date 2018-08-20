Медведь убил специалиста Кроноцкого заповедника на Камчатке

20.08.18 08:38

© РИА Новости. Владимир Астапкович

20 августа. Interfax-Russia.ru - Медведь убил привлеченного сотрудника Кроноцкого заповедника на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике, сообщила агентству "Интерфакс- Дальний Восток" пресс-секретарь заповедника Мария Воронцова.

"Трагедия произошла в субботу, когда привлеченный сотрудник заповедника - выпускник Иркутского аграрного университета 1995 г.р. - шел в составе группы туристов к месту, где ведется учет заходящей на нерест нерки. Там всегда очень много медведей, на которых туристы могут посмотреть из-за заграждения", - сказала М.Воронцова.

По предварительной информации, в какой-то момент один участников тургруппы уронил в воду рюкзак. Молодой человек, не поставив в известность руководство заповедника, отправился искать рюкзак и пропал.

"Обнаружив, что он перестал выходить на связь, группа сотрудников службы охраны заповедника отправилась на поиски. В воскресенье они нашли тело мужчины, объеденное медведем", - сказала пресс-секретарь, подчеркнув, что молодой человек пренебрег правилами безопасности, выйдя в район, где нет туристических троп.

"Парень вышел в кормовой район медведей, где хищники прикапывают свою добычу и охраняют ее. Он погиб в стычке со зверем", - сказала представитель администрации заповедника.

По факту трагедии в Кроноцком заповеднике идет служебное расследование. Обстоятельства случившегося выясняет и Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

В Южно-Камчатском федеральном заказнике, находящемся под управлением ФГБУ "Кроноцкой государственный заповедник", обитает крупнейшая охраняемая группировка бурых медведей - более 1 тыс. особей.