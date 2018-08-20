Дожди вернутся в Петербург

20.08.18 13:18

© РИА Новости. Александр Гальперин

20 августа. Interfax-Russia.ru - Со вторника в Петербурге и Ленинградской области ожидаются как кратковременные, так и сильные дожди, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре в понедельник.

На предстоящей неделе по Ленинградской области ожидаются местами кратковременные дожди, в частности, во вторник, а ночью - местами сильные. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, во вторник ночью местами сильные, днем кратковременные дожди.

Температура воздуха по области составит ночью от плюс 6 до 11 градусов, у водоемов до 15 тепла. Днем воздух прогреется до плюс 21, в конце недели ожидается повышение на 3-4 градуса.

В Петербурге в начале недели днем будет до 20 градусов тепла, в конце недели - до 23-х.