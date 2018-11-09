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09.11.18 13:19
Четыре человека погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом
"В результате пожара в поселке Мурино погибли четыре человека, двое из которых мужчины. Информация о двух других погибших уточняется", - сказал собеседник.
По данным сайта ведомства, сообщение о пожаре на Веселой улице в поселке Мурино поступило в 8.23 пятницы. Горел шиномонтаж на площади 400 кв метров. На месте работали 15 человек и пять единиц техники.
Как сообщает пресс-служба областного управления СКР, на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"После тушения пожара в помещении жилой надстройки (шиномонтажа - ИФ) на третьем этаже здания обнаружены четыре тела с сильными термическими повреждениями. По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления СКР по Ленинградской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СКР.
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