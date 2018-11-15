Шестибалльное землетрясение не повредило здания на Камчатке

15.11.18 06:28

© РИА Новости. Евгений Биятов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Социально значимые объекты и прочие здания в Усть-Камчатском районе Камчатского края, где ощущалось шестибалльное землетрясение, не пострадали, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в четверг представитель Главного управления МЧС России по краю.

"Оперативные группы спасателей уже завершили обследование зданий в Усть-Камчатском районе. Они выяснили, что строения не пострадали", - сказал представитель спасательного ведомства.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в четверг в 9:21 по местному времени (00:21 мск) в акватории Камчатского залива у восточного побережья полуострова. Эпицентр землетрясения находился на глубине 76,2 км в 78 км южнее райцентра Усть-Камчатск в 370 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. По данным МЧС, жители поселков Усть-Камчатск, Козыревск и Ключи, ощутили землетрясение силой до шести баллов. Пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась.