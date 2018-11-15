Уголовное дело возбуждено после избиения школьника в Хабаровском крае

15.11.18 06:56

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

15 ноября.Interfax-Russia.ru - Действия учительницы одной из школ в Комсомольске-на-Амуре, которая применила физическую силу в отношении ребенка, будут рассматриваться в рамках уголовного дела, сообщает в четверг следственное управление СКР по Хабаровскому краю.

"Уголовное дело возбуждено по ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В ходе следствия будут тщательно установлены причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений", - говорится в сообщении.

Следователи намерены оценить условия жизни и воспитания ребенка в семье, а также дать оценку действиям (бездействию) должных лиц учебного заведения и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.