Девятиметровые волны ожидаются у берегов Камчатки

15.11.18 07:14

© РИА Новости. Михаил Мордасов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Сильный шторм с высотой волн до 9 метров ожидается в Тихом океане возле Камчатки в пятницу, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС по краю со ссылкой на Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"16 ноября 2018 года в первой половине ночи в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. В зону штормового воздействия попадает прибрежная акватория Елизовского района, Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, шторм сохранится до конца суток 16 ноября.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в этих районах акватории, спасатели рекомендуют принять меры предосторожности.

"В соответствии с прогнозом силы и средства ГУ МЧС готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации", - сообщает пресс-служба.