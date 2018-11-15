Цены на хлеб в Хабаровском крае заморозят до 1 февраля

15.11.18 07:55

© РИА Новости. Андрей Иглов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Хабаровского края, производители хлебобулочных изделий и владельцы торговых сетей подписали меморандум о сдерживании цен на социально значимые сорта хлеба, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Производители обязались не повышать оптово-отпускные цены до 1 февраля 2019 года, торговые сети не будут превышать торговую надбавку, установленную на уровне 15%. Речь идет о хлебе 1 и 2 сортов, а также о ржано-пшеничном.

"Мы живем в условиях рыночной экономики и не вправе ограничивать производителей, но учитывая, что хлеб это, в первую очередь, социальный продукт, принято решение подписать такое соглашение. Со своей стороны, обещаю, что правительство края приложит максимум усилий, чтобы поддержать предприятия отрасли в непростых экономических условиях", - приведены в сообщении слова губернатора края Сергея Фургала.

Стороны подписали меморандум, так как производители увеличили затраты на электроэнергию, транспорт и муку, что стало поводом для роста цен на хлеб. Так, Комсомольский хлебозавод N3 в феврале увеличил стоимость хлеба на 2,6 рубля, хабаровский "Колос-пром" в сентябре - на 1 рубль.

Розничная стоимость белого хлеба 1 и 2 сортов в регионе составляет 35-38,5 рулей за булку, ржано-пшеничного - 35-39 рублей.

Согласно условиям меморандума, если после февраля 2019 года отпускные цены на хлеб увеличатся из-за удорожания коммунальных услуг, горюче-смазочных материалов, сырья и прочих составляющих, то предприятия будут обязаны обосновать удорожание, направив соответствующие документы в правительство края.

Регион субсидирует затраты по доставке муки из Хабаровска в северные районы.