Забайкальское УФАС выясняет причины роста цена на хлеб

15.11.18 08:03

© РИА Новости. Виталий Белоусов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Управление ФАС России по Забайкальскому краю начало проверку по фактам повышения цен на хлеб в городе Шилка, сообщает ведомство.

Выяснение причин роста цен ведется по поручению прокуратуры региона.

По данным, распространенным в интернете, производители хлеба в Шилке намерены поднять стоимость продукции на 8 - 12 %.

"Кроме того, согласно обращению жителя города Шилка, поступившему в редакцию газеты "Вечорка", в городе во всех магазинах повысилась цена на хлеб с 16 - 17 рублей (за булку - ИФ) до 24 - 25 рублей", - следует из сообщения УФАС.

По результатам проверки антимонопольная служба сделает "соответствующие выводы в отношении действий производителей хлеба и розничных продавцов".