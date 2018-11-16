Программу субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток расширят

16.11.18 06:08

© РИА Новости. Олег Золото

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановлении о расширении программы субсидирования перевозок на Дальний Восток.

"Я подписал постановление, которое расширяет программу по субсидированию авиаперевозок в целом по стране и на Дальний Восток, в частности. Речь идет о том, что маршрутов станет в два раза больше. Субсидии, которые выделяются, их можно будет использовать круглый год", - сказал Д.Медведев в пятницу во Владивостоке на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко.

Глава правительства отметил, что расширяется круг получателей субсидий.

"Также расширяется круг категорий, которые могут к такого рода субсидиям прибегать, теперь такое право появится и у многодетных семей. Там целый ряд новелл", - сказал Д.Медведев.

"Надеюсь, что это будет способствовать решению задач по транспортной доступности", - добавил премьер.