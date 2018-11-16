Токио будет добиваться суверенитета над Курилами в случае их передачи

16.11.18 08:21

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Если Россия и Япония достигнут договоренности о передаче японской стороне островов Хабомаи и Шикотан Курильской гряды, то суверенитет над ними должен будет принадлежать Японии, заявил журналистам генсек японского кабинета министров.

"Если острова Шикотан и Хабомаи будут переданы Японии, она будет добиваться суверенитета над ними", - сказал чиновник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, что японская сторона "готова была бы вернуться к обсуждению этой проблемы (островов - ИФ) на основе декларации 1956 года",

"Но это требует, конечно, отдельной дополнительной, серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации далеко не все ясно. Там в принципе просто изложена проблема, что Советский Союз готов передать два острова, но не сказано, на каких основаниях под чей суверенитет они попадают. Это вопрос серьезной проработки. Тем более, что когда-то сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась", - отметил российский лидер.