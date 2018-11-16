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16.11.18 09:41
Президент проведет в Петербурге совещание по вопросам лекарственного обеспечения
В рамках рабочей поездки глава государства проведет выездное совещание, на котором будут рассмотрены меры по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения в стране, сообщила пресс-служба Кремля.
Участники совещания обсудят проблемы доступности медикаментов для населения, механизмы контроля за качеством лекарственной продукции, а также практику закупок препаратов в разных субъектах Федерации, уделив особое внимание системе льготного лекарственного обеспечения в регионах. С докладами выступят министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, возглавлявший рабочую группу по подготовке к совещанию.
В этот же день президент РФ примет участие в гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, которое по сложившейся традиции пройдет на Новой сцене Мариинского театра. В программе концерта-спектакля прозвучат музыкальные шедевры в исполнении мировых звезд и талантливой молодежи. Основная тема этого года: "Культура как стратегический потенциал страны", отметили в пресс-службе.
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