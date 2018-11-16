Президент проведет в Петербурге совещание по вопросам лекарственного обеспечения

16.11.18 09:41

© РИА Новости. Денис Абрамов

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин 16 ноября посетит Санкт-Петербург.

В рамках рабочей поездки глава государства проведет выездное совещание, на котором будут рассмотрены меры по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения в стране, сообщила пресс-служба Кремля.

Участники совещания обсудят проблемы доступности медикаментов для населения, механизмы контроля за качеством лекарственной продукции, а также практику закупок препаратов в разных субъектах Федерации, уделив особое внимание системе льготного лекарственного обеспечения в регионах. С докладами выступят министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, возглавлявший рабочую группу по подготовке к совещанию.

В этот же день президент РФ примет участие в гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, которое по сложившейся традиции пройдет на Новой сцене Мариинского театра. В программе концерта-спектакля прозвучат музыкальные шедевры в исполнении мировых звезд и талантливой молодежи. Основная тема этого года: "Культура как стратегический потенциал страны", отметили в пресс-службе.