Ликвидирована авария, оставившая без тепла 15 тыс. человек

21.11.18 06:05

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Коммунальные службы устранили порыв теплотрассы в Благовещенске Амурской области, из-за которого более сотни домов на несколько часов остались без теплоснабжения.

"Чтобы отключить поврежденный участок трубы, необходимо было попасть в тепловую камеру. Для проведения работ пришлось откачать около 2 тыс. кубометров кипятка", сообщает пресс-служба Амурских коммунальных систем (АКС).

Изолировать аварийный участок аварийным службам удалось спустя почти четыре часа с момента приостановки подачи тепла в дома. После этого специалисты приступили к заполнению тепловой магистрали, и в большинство домов вернулось тепло. Без отопления до четырех часов утра оставались три многоквартирных дома.

Причины дефекта трубы выясняются.