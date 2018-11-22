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22.11.18 12:43

Экс-замгубернатора Вологодской области приговорили к 8 годам колонии за взятку 17 млн рублей

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков
22 ноября. Interfax-Russia.ru - В Вологде вынесли приговор бывшему заместителю губернатора Николаю Гуслинскому, обвиняемому в получении взяток на общую сумму около 17 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба регионального СКР.

"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафом в размере 84,7 млн рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 2012 по 2016 годы чиновник способствовал получению ООО "Вологодская ягода" заемных денежных средств кредитных организаций на реализацию коммерческих проектов. Также, благодаря действиям замгубернатора, были приняты положительные решения о предоставлении организации субсидий на сумму более 270 млн рублей на возмещение части затрат на строительство комбината и приобретение технологического оборудования.

За это, полагает следствие, Н.Гуслинский получил от руководства "Вологодской ягоды" взятку несколькими частями - трехкомнатной квартирой в Вологде общей площадью 114 кв.м и стоимостью почти 6,2 млн рублей, гаражным боксом в областном центре, автомобилем "БМВ Х3", стоимостью не менее 504 тыс. рублей, предметами мебели, интерьера и бытовой техники на общую сумму не менее 713,7 тыс. рублей.

Кроме того, по мнению следователей, частью взятки стало и незаконное оказание Н.Гуслинскому услуг имущественного характера - финансирование строительства жилого дома и хозяйственных построек на земельных участках в Вытегорском районе, принадлежащих родственнице обвиняемого. По подсчетам следователей, таким образом чиновник получил не менее 8 млн 804 тыс. рублей. Взяткой следствие также посчитало финансирование ремонта квартиры в Вологде и гаражного бокса на сумму 310 тыс. рублей.

Таким образом, по подсчетам следователей, общая сумма взятки составила не менее 16,9 млн рублей, что является особо крупным размером.

Уголовные дела по статье "Получение взятки в особо крупном размере" были возбуждены по результатам проверки материалов оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК УМВД России по Вологодской области.

По ходатайству следствия обвиняемому судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая по завершении следствия была изменена судом на домашний арест.

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