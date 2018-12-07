Прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате на 372 млн руб. работникам предприятий Приморья

07.12.18 08:53

© РИА Новости. Алексей Куденко

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Долги по зарплате более чем на 372 млн руб. с начала года выплачены работникам предприятий Приморья после вмешательства прокуроров, сообщило в пятницу надзорное ведомство края.

"Так, полностью погашена задолженность по зарплате перед работниками 15 организаций", - говорится в сообщении.

Прокуратура выявила свыше 8,5 тыс. нарушений в сфере оплаты труда, для их устранения принято более 7 тыс. актов реагирования, в том числе в следственные органы направлено 17 материалов проверок, по итогам рассмотрения которых уже возбуждено 14 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты.

В сообщении говорится, что долги по зарплате в Приморье есть в 25 организациях, 19 из которых находятся на различных стадиях банкротства.