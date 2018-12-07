Помеченные экологами дальневосточные аисты прилетели на зимовку из Приамурья в Китай

07.12.18 09:13

© РИА Новости. Сергей Пятаков

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Экологи РФ и КНР отслеживают пути миграции краснокнижных дальневосточных аистов с мест гнездования на места зимовок, первые птицы, помеченные в этом году GPS-передатчиками на Амуре, уже прилетели зимовать на Янцзы, сообщила в пятницу пресс-служба Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В этом году спутниковыми передатчиками специалисты пометили 42 птенца дальневосточного аиста.

"Учитывая, что WWF России и WWF Китая совместно осуществляют программу по сохранению дальневосточного аиста, нам эта информация крайне важна для обеспечения безопасной миграции птиц по Восточно-Азиатскому пролетному пути от Амура до Янцзы", - говорится в сообщении.

Впервые программу изучения миграции дальневосточного аиста проводили в России в 1998-2001 годах, тогда спутниковыми передатчиками на Дальнем Востоке был помечен 31 птенец этой редкой птицы и получены первые сведения о миграции дальневосточных аистов с бассейна Амура в бассейн Янцзы на зимовку.

Материалы радиопрослеживания меченных дальневосточных аистов показали, что птицы в сентябре-октябре медленно кочуют по поймам Уссури, Амура и Сунгари, собираясь на длительную остановку в районе заповедника "Момогэ" в провинции Дзилинь, КНР. Затем аисты летят узким коридором между пустыней Гоби и Бохайским заливом. Начиная с дельты Хуанхэ уже начинаются места зимовок, но большинство птиц зимует в окрестностях озера Поянг в пойме реки Янцзы. Общий путь миграции может достигать 5 тыс. километров.

В этом году, спустя 20 лет, вновь стартовала программа по изучению путей миграции этих птиц.

"Необходимо выяснить и сравнить, как поменялась за 20 лет картина миграционного пути в связи с изменением ландшафтов, активным развитием сельского хозяйства и, как следствие, сокращением местообитаний дальневосточного аиста", - сообщила координатор учетов дальневосточного аиста от WWF России Анна Сердюк.

Как сообщалось, WWF и Амурская коалиция общественных организаций объявили 2018 год Годом дальневосточного аиста. Ученые впервые за 10 лет провели масштабный учет редкого дальневосточного аиста на территории всего Амурского экорегиона, который включает в себя пять субъектов РФ, а также на севере Китая и основных мест зимовок на юге КНР. Так, в бассейне Амура учтено более 1000 гнездящихся пар, в целом численность дальневосточного аиста за 20 лет возросла в полтора раза. В Японии уже более 140 аистов живут на воле, и в Южной Корее сформировались две размножающиеся пары из выпущенных птиц, которых Россия передала соседям в рамках программы международного сотрудничества.