Нарушений в деятельности Фонда Сокурова не выявлено - полиция

07.12.18 11:50

© РИА Новости. Илья Питалев

7 декабря. Interfax-Russia.ru - Полиция не выявила нарушений в деятельности некоммерческого фонда поддержки кинематографа "Пример интонации" (Фонд Сокурова), сообщили в пресс-службе петербургского главка МВД.

"Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", - говорится в сообщении, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В сообщении отмечается, что основанием для проверки послужило заявление бывшего работника фонда о возможных противоправных действиях, связанных с хищением денежных средств, выделенных для производства видеопродукции.

Ранее в пятницу временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к главе ГУ МВД региона Сергею Умнову в связи с проверкой деятельности Фонда Сокурова.

Как сообщила пресс-служба губернатора, А.Беглов попросил полицию проверить данный факт "на предмет наличия провокационных действий против А.Сокурова".

"Учитывая масштаб личности А.Сокурова и заслуги перед Россией и Санкт-Петербургом, временно исполняющий обязанности губернатора просит максимально внимательно отнестись к проверке этого вопроса и действовать строго в рамках правового поля и российского законодательства", - говорится в сообщении.

В четверг в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области "Интерфаксу" сообщили, что полиция ведет проверку на предмет возможной противоправной деятельности некоммерческого фонда поддержки кинематографа "Пример интонации" - фонда режиссера Александра Сокурова.

"Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорилось в сообщении.

По данным СМИ, причиной проводимых мероприятий могла стать деятельность директора фонда "Пример интонации" Николая Янкина, который подозревается в хищении бюджетных средств. В частности, субсидий комитета по культуре Петербурга на производство фильма "Опыты", который рассказывает, как А.Сокуров снимал свои киноленты.

Заявление о проверке фонда на противоправные действия, по данным прессы, было принято в полиции еще в марте.

Как сообщили "Интерфаксу" в городском комитете по культуре, который принимал решение в 2016 году о выделении фонду 3,6 млн рублей субсидий на киноленту "Опыты", "сам фильм, творческие и финансовые отчеты были представлены в комитет своевременно".

По данным сайта организации, некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. "Создание фильмов режиссёров-дебютантов стало возможно благодаря поддержке министерства культуры России, комитета по культуре Санкт-Петербурга, Общественного фонда Владимира Смирнова, а также киностудии "Ленфильм", предоставившей начинающим кинематографистам свою производственную работу", - говорится на сайте фонда.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в конце 2016 года фонд А.Сокурова получил от Минкультуры РФ субсидию в 25 млн рублей на производство "национального игрового фильма "Глубокие реки". Картина стала режиссерским дебютом выпускника мастерской А.Сокурова Владимира Битокова. Премьера фильма состоялась в октябре 2017 года. По данным открытых источников, бюджет картины составил 38 млн рублей, сборы - около $32 тыс.

Продюсером фильма был Н.Янкин.

3 декабря стало известно, что А.Сокуров, входивший ранее в Совет по культуре при президенте РФ, стал членом президентского Совета по правам человека.