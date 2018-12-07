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07.12.18 12:38
Глава Забайкалья отправил в отставку заместителя председателя правительства и главу регионального Минсельхоза
"А.Осипов на совещании с членами правительства объявил об отставке первого заместителя председателя правительства Александра Кулакова и министра сельского хозяйства Владимира Лоскутникова", - говорится в пресс-релизе.
Причина отставки не уточняется.
А.Кулаков занимал должность заместителя председателя правительства Забайкалья с марта 2016 года, В.Лоскутников возглавлял ведомство с августа 2018 года.
Как сообщалось, руководитель региона Наталья Жданова подала в отставку 11 октября. Она возглавляла край с 2016 года. В сентябре 2018 года Н.Жданова победила на выборах главы, получив более 54% голосов избирателей.
Президент РФ Владимир Путин назначил А.Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкалья.
Выборы губернатора региона должны состояться в сентябре 2019 года.
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