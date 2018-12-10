Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП в Бурятии

10.12.18 16:20

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10 декабря. Interfax-Russia.ru - Водитель и пассажиры автомобиля Toyota Premio погибли в лобовом столкновении с Toyota Camry на трассе в Тункинском районе республики Бурятии, сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" пресс-службе Главного управления МВД республики

"Авария произошла на автодороге Култук - Монды, где столкнулись две иномарки. Водитель и четыре пассажира Toyota Premio погибли на месте, возраст погибших уточняется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены два человека, ехавшие во втором автомобиле.

Для того чтобы извлечь тела погибших, были привлечены спасатели. Причины произошедшего устанавливают сотрудники полиции.