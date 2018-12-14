АЛРОСА будет ежегодно направлять по 150 млн руб на модернизацию водоснабжения сел Якутии

14.12.18 16:13

© РИА Новости. Владимир Трефилов

14 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Якутии и АК "АЛРОСА" достигли внесудебного решения по компенсации вреда селам, пострадавшим из-за загрязнения рек после прорыва дамбы в августе 2017 года, сообщил президент Якутии Айсен Николаев журналистам в пятницу.

"Мы с компанией достигли решения во внесудебном порядке этот вопрос решить. Сегодня в избирательный совет будет вноситься решение, чтобы компания в течение следующих лет отчисляла в Фонд будущих поколений республики по 150 млн рублей ежегодно с целевым направлением на реализацию мероприятий по обеспечению населения населенных пунктов, расположенных вдоль реки, чистой питьевой водой. То есть, будут строиться скважины, очистные сооружения", - пояснил А.Николаев.

Кроме того, по его словам, "АЛРОСА" должна профинансировать научную экспедицию по изучению состояния бассейна реки после ЧС.

"Во-вторых, компания уже самостоятельно профинансирует комплексную научную экспедицию по изучению состояния бассейна реки. Поэтому я считаю, что все наши споры отрегулированы", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в августе ливни размыли четыре дамбы компании "АЛРОСА" на Иреляхском водохранилище, откуда вода с высоким содержанием взвеси (мельчайших глинистых частиц) попала в реку Малая Ботуобуйа, Ирелях и Вилюй. По данным Минэкологии Якутии, протяженность фронта загрязненной воды реки Вилюй составила около 200 км. Это нанесло большой ущерб рыбным ресурсам. Власти Якутии оценивали ущерб в 28 млрд рублей.

Сообщалось также, что дамбы были восстановлены и работают в штатном режиме, но жители населенных пунктов вблизи загрязненных рек долгое время испытывали трудности с обеспечением питьевой водой. Загрязнение рек вызвало широкий общественный резонанс.

Ленское управление Ростехнадзора провело внеплановую проверку в отношении "АЛРОСА", возбудило дело об административном правонарушении.