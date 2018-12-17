17.12.18 09:56

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17 декабря. Interfax-Russia.ru - Министерство по развитию Арктики будет создано в Якутии для промышленного развития и улучшения условий жизни северян, сообщил в понедельник глава региона Айсен Николаев на оглашении послания Госсобранию (Ил Тумэн) и общественности республики.

"Развитие арктической зоны требует комплексного подхода. Наскоками, точечными мерами ее точно не поднять. Масштаб задач требует нового уровня и качества управления. Понимая это, а также оценивая глубину проблем и значимость благополучия людей, живущих в арктических районах, я принял решение о создании Министерства по развитию Арктики Якутии", - сообщил А.Николаев.

Как считает глава региона, в свое время правильным решением было создание Госкомитета Якутии по делам Арктики. Но потом вся работа "свелась к регулированию традиционных видов деятельности местных жителей - оленеводства и рыболовства".

"Упор будет сделан на развитие транспортной инфраструктуры вокруг Северного морского пути, создания Жатайской судоверфи, реконструкции северных аэропортов. Развитие транспортной системы даст толчок к промышленному развитию Арктики, освоению недровых запасов мирового масштаба. Наша задача - создавать все условия для привлечения инвестиций, помогать бизнесу в продвижении и реализации крупных инвестпроектов", - отметил А.Николаев.

Глава Якутии добавил, что в Арктике должно возродиться и развернуться масштабное промышленное производство. Экономическое развитие станет главным моментом в качественном улучшении условий жизни и труда. При этом ключевым критерием должно стать сохранение традиционного жизненного уклада и среды обитания коренных народов, неукоснительная защита экологии Арктики.

"Новое министерство будет координировать все проекты в арктической зоне Якутии. Такие мероприятия в обязательном порядке должны быть закреплены отдельной строкой в каждой государственной программе республики. Министерству будет поручено в краткие сроки разработать отдельную программу по комплексному развитию Арктики", - сообщил А.Николаев.

Госкомитет по делам Арктики был создан в 2014 году по указу врио главы Якутии Егора Борисова. Отмечалось, что новая госструктура займется реализацией государственной политики в сфере развития арктических и северных территорий Якутии, а также традиционных отраслей Севера.