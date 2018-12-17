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17.12.18 15:27
Морозная погода сохранится в Петербурге и Ленобласти на неделе, пройдет снег
Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, во вторник и в среду в северной столице пройдет небольшой снег, в течение недели дневная температура воздуха составит от минус 7 до минус 9 градусов, ночная - от минус 10 до минус 12 градусов.
В западных районах Ленинградской области во вторник и в среду также ожидается небольшой снег, на востоке регионе осадков почти не будет. В течение суток температура воздуха будет меняться незначительно. На западе области ожидается минус 5-10 градусов, в отдельных районах - до минус 15 градусов, на востоке области - минус 13-18 градусов. В ночные часы в отдельных районах температура может опускаться до минус 20-23 градусов.
На дорогах в течение всего периода сохранится гололедица.
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