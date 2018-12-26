Восстановлено водоснабжение в Подпорожье

26.12.18 15:21

© РИА Новости. Константин Чалабов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Дежурная бригада ГУП "Леноблводоканал" завершила работы по восстановлению водоснабжения в Подпорожье, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

"Холодное водоснабжение восстановлено в 12.00 мск", - говорится в релизе.

Как сообщалось, аварийное отключение холодного водоснабжения из-за прорыва трубы произошло в городе Подпорожье Ленинградской области в среду. В зоне отключения находились 87 жилых домов и 13 социальных объектов, без воды осталось 10 тыс. человек.

В Подпорожье проживают более 17 тыс. человек.