Ящур выявлен на свинокомплексе "Русагро" в Приморском крае

11.01.19 12:24

© РИА Новости. Игорь Зарембо

11 января. Interfax-Russia.ru - На свинокомплексе "Русагро" (MOEX: AGRO) в Приморском крае выявлен ящур, однако потери для компании незначительны и не повлияют на сроки запуска производства.

"Группа компаний "Русагро" сообщает о подтверждении 11 января 2019 года случая заражения вирусом ящура животных, содержащихся на одном из свинокомплексов компании в Приморском крае", - говорится в сообщении "Русагро".

Комплекс был заселен не полностью. Из-за вспышки заболевания будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия.

"Это событие не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям. Потери для компании незначительны", - отмечается в сообщении.