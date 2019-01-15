Вулкан Шивелуч выбросил парогазовый столб с пеплом на высоту до 5,5 км

15.01.19 06:19

© РИА Новости. Евгений Нескромный

15 января. Interfax-Russia.ru - На вулкане Шивелуч (Камчатский край) во вторник днем произошёл парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

"По спутниковым данным, во вторник в 13:25 местного времени (04:25 мск) произошел парогазовый выброс с небольшим количеством пепла на высоту 4,5-5,5 км над уровнем моря. Парогазовый шлейф распространился примерно на 72 км в юго-восточном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС региона агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зарегистрировано.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности для авиации. Это значит, что пепел вулкана угрожает низколетящим воздушным судам.