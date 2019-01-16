Правительство примет меры по поддержке демографии Дальнего Востока

16.01.19 16:49

© РИА Новости. Сергей Гунеев

16 января. Interfax-Russia.ru - Проект постановления правительства, направленный на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, подготовлен и в ближайшее время будет представлен на подпись премьеру Дмитрию Медведеву, сообщила зампред правительства Татьяна Голикова.

На совещании президента с членами правительства она уточнила, что документ предусматривает, в частности, такие меры, как "фиксация размера регионального материнского капитала на уровне 30% от федерального маткапитала (порядка 132 тыс. рублей), увеличение выплат на первого ребенка, обеспечение региональных выплат на третьего и последующих детей вне зависимости суммарного коэффициента рождаемости".

"Регионы должны принять свои решения, а мы будем обеспечивать софинансирование", - сказала вице-премьер, отметив, в частности, что софинансирование маткапитала федеральным центром составит 95-98%.

Она также напомнила, что для семей на Дальнем Востоке предполагается уменьшение ипотечной ставки по кредитам до 5%. Это будет касаться тех семей, где, начиная с 1 января 2019 года, родился второй и последующий дети, а также тех, кто захочет приобретать жилье в сельских населенных пунктах ДФО.

"Кроме того, мы отрабатываем в части ипотеки дополнительные меры и они будут предложены для всех семей, а не только для тех, которые проживают на территории Дальнего Востока", - сообщила Т.Голикова.