Аэрофлот за 6 дней распродал все льготные билеты с Д.Востока

16.01.19 16:51

© РИА Новости. Максим Блинов

16 января. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" распродал все билеты по субсидированным тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Центральную часть РФ, а также внутри ДФО, за шесть дней.

"В настоящее время бронирование мест на маршрутах Дальнего Востока, а также внутри Дальневосточного Федерального округа временно приостановлено", - говорится в сообщении перевозчика.

Продажа льготных билетов в этом году началась 11 января, говорится в письме врио гендиректора "Аэрофлота" Вадима Зингмана министру транспорта РФ Евгению Дитриху, с копией которого ознакомился "Интерфакс".

Как отмечает пресс-служба "Аэрофлота", продажи остановлены в связи с тем, что выделенные государством субсидии по состоянию на среду освоены в полном объеме. В письме В.Зингмана указано, что перевозчик получил в этом году на дальневосточные рейсы всего 793,4 млн руб. субсидий, хотя запрашивал у Росавиации 2,092 млрд руб. Уже на 14 января "Аэрофлот" освоил около 70% всей предоставленной ему суммы.

"В целях обеспечения бесперебойной продажи билетов по субсидируемым тарифам прошу вас дать необходимые поручения Федеральному агентству воздушного транспорта о предоставлении ПАО "Аэрофлот" дополнительного объема субсидий в соответствии с поданной ранее заявкой", - пишет В.Зингман главе Минтранса РФ.

По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении будут субсидироваться по 90 маршрутам, их выполняют восемь авиакомпаний, общий объем выделенных им субсидий - 2,9 млрд руб.