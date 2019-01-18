Конкурс на должность мэра Владивостока могут объявить 29 января

18.01.19 06:19

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

18 января. Interfax-Russia.ru - Депутаты профильного комитета думы Владивостока предложили объявить конкурс на замещение должности главы города с 29 января.

"Комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности рекомендовал Думе города Владивостока принять проект решения об объявлении конкурса на замещение должности главы Владивостока. Документом предлагается объявить конкурс на замещение должности главы города Владивостока с 29 января 2019 года, срок приема документов утвердить с 30 января по 11 февраля", - сообщает в пятницу пресс-служба городской думы.

Комитет также поддержал состав конкурсной комиссии, которая отбирает кандидатов на пост мэра города.

От Думы Владивостока в состав конкурсной комиссии предлагается включить депутатов Виктора Аблапова, Владимира Исакова, Геннадия Куликова, Виктора Федорова. От губернатора Приморского края в состав конкурсной комиссии войдут врио вице-губернатора Приморского края Антон Волошко, заместитель директора - начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики Сергей Батаев, начальник отдела юридической экспертизы ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента Виктор Киряев, депутат Законодательного собрания Приморского края Юрий Корсаков.

В соответствии с конкурсными процедурами заседания комиссии предлагается назначить на 12 и 18 марта.