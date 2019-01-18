Пограничники оценят условия содержания косаток и белух в бухте Средней в Приморье

18.01.19 06:35

© РИА Новости. Антон Денисов

18 января. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Приморские пограничники с привлечением группы экспертов в пятницу начали проверку косаток и белух, которые содержатся бухте Средней Приморского края, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пятницу в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.

"Проверка проводится при участии Пограничного управления. Накануне прибыли эксперты из Москвы. Они оценят состояние косаток, их возраст, в том числе чтобы определить - законно ли были добыты морские млекопитающие", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщают местные СМИ, проверка будет идти два дня. В ней участвуют ученые, ветеринары, а также зоозащитники, в том числе с Сахалина.