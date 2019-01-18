Паромная переправа между Сахалином и материком возобновила работу

18.01.19 15:20

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

18 января. Interfax-Russia.ru - Паромная переправа Холмск-Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, возобновила работу поздно вечером в пятницу после трех суток простоя из-за циклона и шторма в Татарском проливе, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском морском пароходстве.

"Переправа возобновила работу. Паром "Сахалин-10" вышел из порта Ванино Хабаровского края в пятницу в 22:00 местного времени (15:00 мск), нынешней ночью из этого порта выйдет паром "Сахалин-9", а рано утром в субботу - "Сахалин-8". Прибытие первого парома в сахалинский порт Холмск ожидается в субботу в 17:00 местного времени (суббота 09:00 мск)", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что скопления грузов и пассажиров в обоих портах нет, перевозки осуществляются в обычном режиме.

Как сообщалось, переправа закрылась вечером 15 января с подходом циклона, все три парома традиционно пережидали непогоду в порту Ванино.