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18.01.19 17:55

В связи с крушением двух Су-34 у Сахалина завели дело о нарушении правил полетов

© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
18 января. Interfax-Russia.ru - Военные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним после столкновения самолетов Су-34 в районе Татарского пролива, сообщили журналистам в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

"Военным следственным управлением Следственного комитета РФ по Тихоокеанскому флоту по факту крушения самолетов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов и подготовки к ним)", - сказали в ведомстве.

По версии следствия, истребители-бомбардировщики Су-34 войсковой части 77983 выполняли плановые полеты. В результате столкновения два самолета упали в акваторию Японского моря вблизи Татарского пролива.

"В предполагаемом районе крушения авиационной техники проводятся поисково-спасательные мероприятия", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что военные следователи СК РФ выполняют неотложные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Военная прокуратура начала проверку по факту столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре (ГВП).

"Военной прокуратурой Восточного военного округа организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и подготовки к ним", - сказал представитель ГВП.

Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило, что при выполнении планового учебно-тренировочного полёта над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолётов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Военные сообщили, что Су-34 были без боекомплекта.

Лётчики катапультировались. Одного из них - штурмана одного из Су-34 - удалось найти, он жив, его эвакуируют самолетом Ан-26 со специальными медицинскими модулями в Хабаровск. Остальных летчиков пока ищут.

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 - два человека. Члены экипажа самолета размещены в кабине по схеме "рядом" (не друг за другом).

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