Заболеваемость ОРВИ в Якутии превысила эпидемический порог на 46%

22.01.19 06:32

© РИА Новости. Игорь Зарембо

22 января. Interfax-Russia.ru - По данным еженедельного мониторинга за третью неделю 2019 года в Якутии заболеваемость ОРВИ превышает эпидемический порог на 46,1%, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В Якутске эпидемический порог превышен на 62%.

"Из числа заболевших ОРВИ, 82% приходится на детей до 14 лет, среди них наибольший удельный вес составляют дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечено превышение эпидемических порогов среди детей 7-14 лет на 32% в Якутии и на 78% в Якутске.

"За третью неделю преобладают вирусы негриппозной этиологии - парагриппа, аденовируса, РС-вируса, коронавируса. При этом доля вирусов гриппа выросла и составила 35% от числа положительных проб", - отмечается в сообщении.