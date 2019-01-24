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24.01.19 10:03

В Эрмитаже скептически отнеслись к идее создания региональных филиалов

© РИА Новости. Алексей Даничев
24 января. Interfax-Russia.ru - Государственный Эрмитаж будет развивать свои центры в регионах России, но с осторожностью относится к идее создания филиалов, заявил заместитель директора музея Георгий Вилинбахов.

"Мы, музейщики, к этому относимся настороженно. Это вопрос терминологический: какой смысл вкладывают в слово "филиал", и что за этим может последовать. Последует ли за этим изъятие предметов из коллекций - мы это уже проходили в 1920-30-е годы", - сказал Г.Вилинбахов в среду на вечере, посвященном 50-летию работы в Эрмитаже.

Он уточнил, что Эрмитаж продолжит укреплять сотрудничество с региональными музеями.

"Нужно понять, как это все может быть осуществлено, и какие идеи будут заложены. Пока, что касается Эрмитажа, мы на все это смотрим с точки зрения и практики создания наших центров. Мы не предполагаем, что будем передавать наши музейные предметы на постоянное хранение во Владивостоке", - добавил Г.Вилинбахов.

Он добавил, что осенью 2019 года готовится открытие центра Эрмитажа в Омске. В планах также создание центра в Екатеринбурге.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что лично убедился в необходимости создания филиалов крупных музеев и театров в различных регионах страны, когда не смог попасть в Эрмитаж.

"О преимуществах наличия филиалов: хотел вчера сходить в Эрмитаж, говорят - "Эрмитаж закрыт". Вот был бы филиал у тебя здесь в Калининграде, пришел бы сюда", - сказал В.Путин на совещании по вопросу создания во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово культурно-образовательных и музейных комплексов, обратившись к губернатору Калининградской области Антону Алиханову.

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