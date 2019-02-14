В свою защиту

14.02.19 13:50

© РИА Новости. Сергей Красноухов

Interfax-Russia.ru - РФ может разместить на Курилах крылатые ракеты в ответ на выход США из ДРСМД, считает военный эксперт.

Россия вполне может разместить ударные средства на Курильских островах, если США после выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) начнут развертывать ракетные комплексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщил бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения России генерал-полковник в отставке Виктор Есин.

"Вполне вероятно, что США после выхода из ДРСМД сперва начнут размещать ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это не значит, что они не будут размещать ракеты в других регионах. Ответ России будет адекватен тому, что будут развертывать США. Курилы для наращивания группировки крылатых ракет вполне подходят. Но мы не начнем развертывание ракет первыми", - заявил эксперт "Интерфаксу" 13 февраля.

За последние годы Россия нарастила свою военную группировку на Курильских островах. Так, осенью 2016 года, по данным газеты Тихоокеанского флота (ТОФ) "Боевая вахта", новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" появились на Итурупе и Кунашире.

Также на островах Курильской гряды была развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года Восточный военный округ (ВВО) сообщил, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.

Вместе с тем, российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который может принять легкие военно-транспортные самолеты. Также в 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.

Военная группировка на Курилах была также усилена модернизированными танками Т-72Б3. Как сообщала в октябре прошлого года пресс-служба ВВО, несколько десятков таких машин провели учение на островном полигоне.

Вместе с тем, в августе прошлого года в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп на опытно-боевое дежурство заступили современные многоцелевые истребители Су-35С.

В феврале США приостановили участие в ДРСМД, а через полгода пообещали и вовсе выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9M729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Россия со своей стороны обвинения США в нарушении ДРСМД отвергает, считая поведение Вашингтона очередной провокацией. И намерена зеркально ответить на выход штатов из договора. Также в Кремле сообщили, что Россия приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

"Отказавшись от каких-либо позитивных подвижек по критически важным для России проблемам, США стараются перефокусировать внимание на мнимые российские "нарушения" ДРСМД. Причем выворачивают так, будто российской стороне был представлен значительный объем информации, указывающей на нашу "вину". Это неправда", - говорится в сообщении МИД России, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Как отмечают на Смоленской площади, "Вашингтон умалчивает, что Россия в течение пяти лет добивалась от него сведений по трем ключевым аспектам, комплексное изучение которых открыло бы дорогу к профессиональному рассмотрению американских претензий".

В частности, Россия хотела получить четкое определение ракеты, вызывающей подозрения; указание конкретных пусков, когда, по мнению США, были нарушены обязательства по ДРСМД; и, самое главное, - предоставление объективных данных, на основании которых был сделан вывод о том, что в ходе испытаний дальность полета превысила разрешенную.

"Вместо того чтобы сразу предоставить весь комплекс якобы имеющейся информации, на чем Россия настаивала, американцы избрали другой путь. Первоначально звучали какие-то невнятные намеки в духе "вы и сами прекрасно знаете, каким образом нарушаете", - говорится в сообщении МИД.

Затем, по данным министерства, США передали Москве "минимальные и донельзя заобщенные данные, к которым эпизодически, порой лишь раз в год, добавлялись крупицы сведений, включая космические снимки из интернета и наименование типа широко используемого шасси пусковой установки, на основании которых невозможно сделать профессиональное заключение".

"Вашингтону потребовалось несколько лет, прежде чем он указал на конкретную ракету - "9М729", разработанную в рамках модернизации комплекса "Искандер-М". Но РФ никогда не скрывала ее существование, в чем нас пытаются обвинять. Мы подтвердили наличие этого средства в российском арсенале после того, как его индекс назвали американцы. Однако последовательно отрицали и отрицаем факт того, что данное изделие когда-либо испытывалось на запрещенную ДРСМД дальность", - подчеркивается в сообщении министерстве иностранных дел России.

Что касается конкретных пусков, которые Россия якобы осуществила в нарушение ДРСМД на полигоне в Капустином Яру Астраханской области, то их даты - в 2008 и 2011 годах - российской стороне обозначили лишь за пять дней до объявления США 20 октября 2018 года о намерении выйти из договора, констатируют в МИД России.

"Но и эта информация не была подкреплена никаким фактологическим обоснованием. Не названа точная дальность, на которую, по мнению американцев, испытывалась ракета. Вместо этого они ограничились ссылками на загадочную разведывательную информацию, предъявить которую, как это у них водится, отказались", - говорится в сообщении ведомства.

"Иначе говоря, Российской Федерации долгое время предлагалось самостоятельно сложить "пазл" из разрозненных и полученных в разное время элементов, тогда как ровным счетом ни одного доказательства нарушения Россией Договора представлено не было. Ни индекс ракеты, ни даты пусков, которые в Капустином Яру в рамках испытаний или боевой учебы ракетчиков проходят регулярно, ни о чем противоправном не свидетельствуют", - указывают в МИД РФ.

Как полагают на Смоленской площади, попытки США "перетасовать факты" лишь укрепляют "убежденность, что курс на торпедирование договора был взят американцами давно".

"Подлинная же причина (поведения США – ИФ) - желание максимально развязать себе руки, обеспечить возможность использования неограниченного спектра военных инструментов для оказания силового давления на любых оппонентов повсюду в мире", - говорится в сообщении.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, такие действия США наносят мировой стабильности.

"Это очень опасная политика, чреватая весьма печальными последствиями для глобальной стабильности. Международной общественности, прежде всего гражданам США и прочих стран НАТО, чьи власти слепо воспроизводят американские инсинуации, стоит задуматься, куда способна завести погоня Вашингтона за призраком военного доминирования", - добавили в МИД РФ.

Обозреватель Наталья Пономарева

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