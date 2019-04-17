Маневр с последствиями

17.04.19 14:05

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru - Власти южнокорейского Пусана конфисковали приморское судно Seagrаnd, протаранившее один из мостов города.

Власти Пусана (Южная Корея) конфисковали российское грузовое судно Seagrand (принадлежало компании "Востокморсервис", порт приписки Владивосток), врезавшееся в мост "Кванан" в феврале текущего года, сообщили "Вести Приморье". По словам представителей компании Grand Shipping (оператор судна), на которых ссылается телеканал, теперь на нем корейский экипаж.

"Мне сложно судить, насколько жестко поступают власти Южной Кореи, решив конфисковать судно, для этого нужно знать законы этой страны. Так или иначе, судно "сделало" аварию, аварию серьезную, и я бы сказал, потенциал этой аварии был еще более серьезный. Он (капитан Seagrand – ИФ) врезался только в мост, перед этим повредив пару яхт, но ведь он мог, например, протаранить танкер, груженный нефтью, и это была бы экологическая катастрофа, разлив топлива в порту, или в танкер с бензином, который бы мог взорваться – это была бы еще более страшная катастрофа. С точки зрения морского права все это очень серьезно", – заявил Interfax-Russia.ru представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

В то же время, как предположил эксперт, решение о конфискации судна, если оно действительно было принято, может быть связано с невозможностью или нежеланием компании-судовладельца компенсировать ущерб, которое нанес городу и его жителям Seagrand.

"Я вполне допускаю, что в связи с данным инцидентом корейская сторона могла предъявить российской судоходной компании судебный иск, который выражается какими-то деньгами (за повреждения моста и других судов), а также предъявить определенные штрафные санкции. Сумма могла быть достаточно крупной. И если компания оказалась платить, то естественный шаг корейской стороны – это конфискация судна и продажа его с аукциона", – пояснил Осичанский.

Вместе с тем специалист отметил, что Seagrand – далеко не первое судно, которое арестовывают, а затем конфискуют корейцы.

"Например, был случай, когда российское судно сбросило в порту караван леса, корейцы собрали древесину и предъявили компании-судовладельцу иск на несколько сотен тысяч долларов за загрязнение окружающей среды. А пароход стоил меньше этого иска, даже вместе со всеми сброшенными дровами, которые корейцы, кстати, оставили себе. Естественно, компания оказалась платить, корейцы конфисковали судно ", – рассказал Петр Осичанский.

В истории с Seagrand, как полагает эксперт, южнокорейские власти, скорее всего, поступили так же: выставили судовладельцу иск на кругленькую сумму и прибавили к ней штраф "в несколько нулей".

"Seagrand – большое судно, и несколько миллионов оно, конечно, может стоить. Если его будут выкупать как пароход, то эта одна сумма, если под металлолом, то другая сумма, но все равно немалые деньги, которые могут покрыть ущерб, которые Seagrand нанес и яхтам, и мосту", – отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

Кстати, по словам Петра Осичанского, похожая судьба, скорее всего, ждет и судно "Палладий", которое в августе 2018 года пыталось "бежать" из Пусана. Напомним, что за попытку самовольно покинуть порт и сопротивление береговой охране городской суд Пусана приговорил владельца "Палладия" к 2,5 годам заключения, капитана судна – к 1 году лишения свободы, еще трое членов экипажа получили по 10 месяцев тюрьмы. Остальных моряков отпустили на родину.

"Судно ("Палладий" - ИФ) арестовано, скорее всего, уже конфисковано или будет конфисковано. Наших моряков же еще никогда так строго не наказывали (как в случае с ("Палладием" - ИФ). Обычно им либо давали условный срок, либо они отделывались штрафами, а тут безусловная тюрьма. В случае с Seagrand наказание капитану может быть не менее строгим. Сейчас он находится в Южной Корее, под стражей, я думаю, что скоро по нему состоится суд, будут приняты какие-то решения", – сообщил Петр Осичанский, отметив, что остальной экипаж сухогруза уже опустили в Россию.

Как сообщали местные власти, Seagrand прибыл в Пусан утром 27 февраля, там судно выгрузило 1 тыс. 495 тонн труб. На следующий день сухогруз вышел из порта и должен был направиться обратно во Владивосток. На борту судна находилось 1 тыс. 415 тонн рулонной стали. Однако после выхода из порта Seagrand почему-то отклонился от курса и пошел в противоположном направлении.

Сначала, по информации южнокорейского информагентства Yonhap News Agency, судно столкнулось с тремя яхтами, пришвартованными в порту Пусана, а затем врезалось в нижнюю опору подвесного моста "Кванан" – известной туристической достопримечательности Пусана. После корабль развернулся и снова направился на выход из залива.

Сразу после инцидента Seagrand задержала береговая охрана Южной Кореи. Пограничники сообщили, что 43-летний капитан судна (гражданин РФ) якобы был пьян. По данным береговой охраны, которые приводит Yonhap, содержание алкоголя в его крови почти втрое превышало допустимое значение. Другие члены экипажа, как показал тест, спиртное не употребляли.

В настоящее время, по информации ряда СМИ, капитан Seagrand находится под арестом, ожидая судебного заседания по возбужденному в отношении него уголовному делу. Остальные члены экипажа вернулись в Россию. Что же касается судна, то, по словам представителя судовладельца – владивостоксой компании "Востокморсервис", – сухогруз не получил значительных повреждений при столкновении с мостом.

"По предварительным данным, ремонт (судна - ИФ) будет, но не масштабный. Степень повреждений сейчас устанавливается. Судно и ответственность судовладельца застрахованы. Главное, что нет пострадавших (однако, по данным Yonhap, в результаты ЧП пострадали трое моряков - ИФ), не причинен вред экологии. Причины случившегося устанавливаются", - сказал он "Интерфаксу", не уточнив, где и на какую сумму застраховано судно.

Тем временем, ЧП с грузовым судном Seagrand в Пусане заинтересовалось и Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.

"По факту инцидента с грузовым российским судном в Южной Корее проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", – говорится в сообщении ведомства.

В рамках данной проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, по ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

По информации Российского морского регистра, судно Seagrand было построено в 1986 году в Японии. Дедвейт судна – почти 9,7 тыс. тонн.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Востокморсервис" (Владивосток) зарегистрировано в марте 1998 года, основной вид деятельности – транспортная обработка грузов. Среднесписочная численность персонала – 38 человек. Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 55,237 млн рублей, выручка от продажи – 251,181 млн рублей, чистые активы – 274,388 млн рублей. Владельцем и генеральным директором компании является Владимир Сандомиров. Он также является совладельцем (70%) и гендиректором ООО "Морской порт Диомид" (Владивосток).

Обозреватель Наталья Пономарева

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