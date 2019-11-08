Штурвал для любимой

08.11.19 13:44

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Следователи возбудили уголовное дело после того, как один из пилотов авиакомпании "ИрАэро" передал своей подруге штурвал самолета во время пассажирского рейса.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) в связи с инцидентом, произошедшим на борту самолета Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", когда пилот во время пассажирского рейса передал управление воздушным судном своей подруге.

"По версии следствия, 31 августа один из членов экипажа неправомерно провел в кабину 33-летнюю девушку, не имеющую допуска и свидетельства к осуществлению полетов с соответствующими квалификационными отметками, и передал ей управление воздушным судном Ан-24, следовавшего по маршруту "Якутск – Саккырыыр – Якутск". На борту самолета находились пассажиры", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, что об инциденте стало известно после того, как девушка разместила кадры своего "полета" в социальных сетях. Пилот, который пустил ее за штурвал и снимал происходящее на видео, по некоторым данным, является ее возлюбленным. Судя по его словам, которые слышны на записи, он учит девушку управлять самолетом. Видно также, что самолет в этот момент находится в воздухе. Была ли девушка пассажиром этого рейса или ее провели на борт иным образом, пока неизвестно.

В авиакомпании "ИрАэро" в свою очередь сообщили, что проводят проверку фото- и видеоматериалов, размещенных в соцсетях, а пилот, подозреваемый в совершении данного преступления, в настоящее время отстранен от полетов.

"Проводится проверка, присоединились специалисты Росавиации, Транспортной прокуратуры, Следственного комитета РФ, заведено уголовное дело. Руководством нашей авиакомпании принято решение человека, подозреваемого в совершении этого проступка, временно отстранить от полетов. Но больше по основаниям психологического фактора", – сообщил Interfax-Russia.ru пресс-секретарь авиакомпании "ИрАэро" Николай Бессонов.

Он пояснил, что сейчас на пилота оказывается сильное моральное давление, в связи с чем в авиакомпании опасаются за его эмоциональное состояние.

"Мы переживаем за его психологическую устойчивость, поэтому не имеем права допускать его к полетам. Это больше медицинские показания, поэтому сейчас мы его не ставим в график полетов", – добавил Бессонов.

Он также отметил, что пока к летчику не применялись никакие санкции (в том числе и штрафные), поскольку его вина и причастность к тому видеоролику еще не доказана.

"Пилот опытный, работает несколько лет. Никаких нареканий в его адрес не было", – добавил пресс-секретарь "ИрАэро".

По данным СМИ, самолет, о котором идет речь, выпущен в 1979 году. "ИрАэро" эксплуатирует его с 2013 года. В 1999 году после аварийной посадки в Ухте, когда не вышла правая стойка шасси, он был восстановлен.

Вместе с тем, инцидент уже вовсю обсуждают на авиафорумах.

"КВС (командир воздушного судна – ИФ) дебил, снял, дважды дебил, что отдал видео ей. Вполне возможно под очень честное слово в инет не выкладывать. Девушка захотела покрасоваться и "лайков" и все-таки выложила. Как итог, у кого-то теперь будет полная … огурцов от всех инстанций", – написал пользователь под ником Agoez.

При этом он отметил, что проблемы с законом у экипажа возникли бы даже в том случае, если бы девушка просто посидела за штурвалом во время полета и его не трогала.

"Да, девушку тоже, так сказать, поставят в неловкое положение и возьмут с нее за это удовольствие от 2 до 2,5 тыс. рублей: КоАП РФ Статья 11.5. Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов 4. Управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им, - влечет наложение административного штрафа в размере от двух тыс. до двух тыс. пятисот рублей. А в протоколе будет писать, что она не хотела, он сам ее туда усадил", – добавил другой участник дискуссии под ником AirDuct.

Кроме того, пользователь AirDuct усмотрел в этой истории и нарушение правил авиационной безопасности.

"Кстати, тут еще и нарушение правил авиационной безопасности - ФАП 128 "Не допускается нахождение в кабине летного экипажа лиц, не связанных с выполнением задания на полет, а также предметов, ограничивающих управление воздушным судном, нормальную эксплуатацию систем и оборудования воздушного судна и деятельность членов экипажа воздушного судна", – написал он.

Впрочем, нашлись и те, кто отнесся к происшествию более спокойно.

"КВС в своей чашке (так называют кресло летчика в кабине воздушного судна – ИФ), и девочка номинально держит штурвал. Даже не крутит, дышать боится. Криминал совсем не так выглядит. А данный конкретный случай – это наказать и выгнать человека, который возможно очень неплох в плане БП (безопасности полетов – ИФ) и летных навыков", – написал на форуме пользователь под ником Владимир Волк.

В свою очередь участник дискуссии "Ъ" тоже предположил, что девушка не управляла самолетом, а он летел на автопилоте.

"Хорошо летит. Мне кажется, что все-таки автопилот. Локатор не узнал. На "Грозу" не похож, хотя на штатном месте", – написал он.

Также на форуме высказался и посетитель, который, по всей видимости, является не пилотом, а простым пассажиром.

"С пассажирами.... Нельзя! Никогда! Почему и прошу, чтобы на "работе" об этом не забывали! Пилоты! Мы Вас уважаем. Так и Вы нас, пассажиров, не игнорируйте, пожалуйста", – написал человек под ником Salomon.

С ним согласился и форумчанин Borodach, заявив, что "не считает правильным оправдывать нарушения, которые при определенном стечении обстоятельств могут привести к катастрофическим последствиям".

"Нарушение установленных требований налицо, а, значит, необходимо объективно и непредвзято разобраться во всех его аспектах", – заключил он.

Стоит отметить, подобное нарушение правил безопасности на борту воздушного судна уже однажды привело к страшной трагедии. Так, в 1994 году под Междуреченском разбился самолет Airbus A310 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU593 по маршруту "Москва – Гонконг". Авиакатастрофа произошла из-за беспечности командира воздушного судна, который позвал в кабину лайнера своих детей – 13-летнюю дочь и 15-летнего сына – и поочередно передавал им управление воздушным судном. Юноша, находясь за штурвалом, случайно отключил автопилот, в результате чего воздушное судно разбилось (падение с эшелона). Все 65 пассажиров и 12 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Кроме россиян, в самолете находились граждане Китая, Гонконга, Индии, Великобритании и США.

Напомним, что "ИрАэро" базируется в международном аэропорту города Иркутска. Дополнительные аэропорты авиакомпании находятся в Новосибирске, Магадане, Якутске, Владивостоке и Благовещенске.

Ан-24 вмещает до 52 пассажиров, а также до 5 членов экипажа. Это турбовинтовой пассажирский самолет для линий малой и средней протяженности. Его грузоподъемность составляет 6,5 тыс. кг. Скорость полета 460 км/ч, дальность полета – 1 тыс. 850 км.

Обозреватель Наталья Пономарева

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