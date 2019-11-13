Поблажка для ДФО

13.11.19 13:46

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – В Госдуме РФ предложили вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию.

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям ДФО прежний возраст выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 для мужчин. По его мнению, возвращение к прежней пенсионной системе поможет остановить отток населения с Дальнего Востока, который заметно вырос после пенсионной реформы.

"Мы считаем, что ДФО – особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы. Чтобы дать возможность и мужчинам, и женщинам на пять лет раньше выходить на пенсию", – пояснил парламентарий газете "Известия".

По его словам, речь идет об 1,2 млн человек, для которых нужно будет ежегодно выделять порядка 16,2 млрд рублей. По мнению депутата, в масштабах страны это небольшие деньги.

Николай Харитонов также сообщил, что уже направил свое предложение в адрес правительства РФ и подготовил законопроект, который сейчас находится на стадии обсуждения.

По данным издания, коллеги депутата, представляющие дальневосточные регионы, поддержали его инициативу.

"Когда закон принимался, мы, депутаты северных территорий, вносили поправки, чтобы сохранить прежние возрастные критерии. Однако тогда они не были поддержаны, но при принятии в заявлении от нашей фракции "Единой России" отмечалось, что партия не останавливается в отстаивании поправок о пенсионном обеспечении жителей Крайнего Севера", – сообщила "Известиям" депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь.

Она отметила, что ДФО покидают в основном люди трудоспособного возраста, что не лучшим образом сказывается на экономике региона.

"То есть у них отсутствует стимул ждать пенсии. Поэтому мы сейчас в комитете продолжаем работу над тем, чтобы решить вопрос возврата прежнего пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера. По информации федерального пенсионного фонда, на эти цели потребуется более 10 млрд в год", – пояснила она.

Также в поддержку инициативы Харитонова высказался и председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Безденежных, представляющий фракцию ЛДПР.

"Инициатива правильная. Очень хорошо, что есть такое предложение и понимание у депутатов Госдумы. Мы ее не то, что поддерживаем, мы то же самое предлагали еще на момент обсуждения этого вопроса, когда еще пенсионной реформы как таковой не было – оставить для дальневосточников такую схему", – заявил он Interfax-Russia.ru.

Кроме того, как рассказал парламентарий, фракция ЛДПР в Государственной думе РФ предлагала решить вопрос с федеральными налогами, освободить от их уплаты какую-то часть местных предприятий и бизнес, что также способствовало уменьшению оттока населения из макрорегиона.

"Помимо этого, наши предприятия сегодня нагружены северными выплатами. Есть предложение, оно сейчас обсуждается, чтобы это бремя ложилось не на предприятия, а на федеральный центр. Хотим, чтобы такие льготы ввели. Это помогло бы и бизнесу, и людям, которые работают на предприятиях", – добавил собеседник Interfax-Russia.ru.

Как пояснил Сергей Безденежных, в настоящее время почти все дальневосточные предприятия зарегистрированы в Москве, из-за чего страдают региональные бюджеты.

"Например, Sukhoi Superjet объединился в холдинг, самолетостроение наше ушло, и теперь налог на прибыль выплачивается в Москве, а не здесь (…) Мы бы очень хотели, чтобы деньги оставались здесь, на территории, для развития, чтобы мы могли на месте что-то создавать, отправлять", – пояснил он.

Парламентарий также подтвердил, что отток населения с Дальнего Востока и, в частности, Хабаровского края в настоящее время довольно высок.

"Людям хочется жить ближе к центру (РФ – ИФ). Поэтому и перебираются у нас с Дальнего Востока именно в Краснодар, в Ленинградскую область. Отток высокий", – сказал депутат.

В свою очередь депутат Госдумы от Липецкой области, секретарь Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России Михаил Тарасенко считает, что вернуть прежний пенсионный возраст необходимо, прежде всего, для жителей Крайнего Севера.

"Я считаю, что, прежде всего, жителям северных регионов, живущим в условиях полярной ночи и вечной мерзлоты, необходимо вернуть прежний пенсионный возраст, как это осталось для людей, работающих по спискам 1 и 2. Потому что проблема северов – это даже не социально-экономическая проблема, а медико-биологическая", – заявил он центральной профсоюзной газете "Солидарность".

Между тем, в кабмине к предложению вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию отнеслись скептически.

"Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, на его реализацию потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета в объеме 16,2 млрд рублей. Однако в нарушение требований статьи Бюджетного кодекса РФ источники и порядок финансирования нового вида расходных обязательств не определены", – приводят "Известия" заключение правительства РФ, подписанное зампредом Кабинета министров, главой аппарата Константином Чуйченко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и вовсе не стал комментировать инициативу по возвращению прежнего пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока и северных территорий.

"Мы никак не оцениваем (эту инициативу – ИФ). Позиции на этот счет нет", – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем, по данным некоторых СМИ, предложение к возвращению к прежней пенсионной системе в ДФО может стать основным вопросом на парламентских слушаниях "О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока РФ и Арктики", которые пройдут в нижней палате 14 ноября.

Как сообщалось, в начале ноября Минфин РФ вынес на общественное обсуждение финальный проект новой системы накопительной пенсии – гарантированный пенсионный план (ГПП).

Разработчики планируют, что основными активными участниками ГПП в 2021 году могут стать около 1 млн человек со средней ставкой пенсионного взноса 2% от заработной платы с постепенным ростом этих показателей в последующие годы.

Концепцией ГПП предлагается срочная выплата на 15 лет, а также другие виды, предусмотренные правилами Негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Гражданин сможет начать получать пенсию либо в момент наступления пенсионного возраста, либо по истечении 30 лет с даты начала уплаты первого пенсионного взноса по ГПП. Это будет зависеть от того, какой срок наступит раньше. При этом пенсионная выплата по ГПП будет ежегодно подлежать индексации на уровень инфляции. Гражданин сможет забрать средства из ГПП, если ему нужно оплатить дорогостоящее лечение. Также средства ГПП могут быть наследованы.

"То есть происходит расчет пенсии исходя из того, что она выплачивается 15 лет, но по истечении одного-двух лет происходит расчет на следующие 15-ть, исходя из инвестиционного дохода, из того, что уже выплачено, и опять получается срочная пенсия на 15 лет. Через два года происходит повторный перерасчет. Таким образом, пенсия становится не срочной, а бессрочной. Неиспользуемая часть в результате смерти гражданина наследуется его родственниками", - пояснил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Кроме того, у граждан появится возможность присоединить к гарантированному пенсионному плану имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) накопления.

Также граждане смогут получить налоговые вычеты на сумму взноса в ГПП, но не более 6% от зарплаты. Налоговые льготы получит и работодатель: при софинансировании ГПП своего сотрудника он сможет сократить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Так, в первые шесть лет к этим расходам будет применяться повышающий коэффициент 0,03, а далее – 0,06. Исчисленный таким образом совокупный показатель по всем работникам не может превышать 12% от общей суммы расходов на оплату труда. Прямые расходы бюджета до 2030 года на предоставленные льготы могут составить 10 млрд рублей.

"Если в результате общественного обсуждения будет выявлено, что есть потребность копить в двух-трех НПФ, то с точки зрения себестоимости и распределения денежных средств – безразлично, и мы можем внести изменения в схему и предоставить гражданам возможность иметь отношения с несколькими пенсионными фондами не в рамках перехода, а в рамках обычных отношений", – отметил Швецов.

Центральным оператором ГПП, согласно задумке авторов законопроекта, станет Национальный расчетный депозитарий (НРД). Он будет вести персонифицированный учет пенсионных прав, администрировать переводы граждан между НПФ, через него же будут осуществляться и выплаты. Гарантироваться будет вся сумма - как на этапе накоплений, так и на этапе выплат.

Согласно законопроекту, НРД как пенсионному оператору грозит штраф до 1 млн рублей за изменение сведений о гражданах и их счетах ГПП, которые он должен хранить. За нарушение механизма раскрытия информации НРД также должен будет заплатить до 700 тыс. рублей.

Обозреватель Наталья Пономарева

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