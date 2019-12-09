"Застряли" в пути

09.12.19 13:47

Interfax-Russia.ru – Более 60 белых медведей находятся вблизи села Рыркайпий на Чукотке. Животные не могут уйти дальше на север из-за слишком тонкого льда.

Более 60 белых медведей скопилось на мысе Кожевникова в окрестностях села Рыркайпий на Чукотке. Специалисты опасаются, что скоро хищники начнут голодать и это заставит их наведаться к людям.

"Сейчас они питаются тушами моржей, которые остались здесь с осени, когда на мысу отдыхали тысячи морских млекопитающих. Но моржи ушли с Мыса Кожевникова еще в ноябре, и с пропитанием редких хищников могут возникнуть сложности", – сообщили в пресс-службе WWF Россия.

Экологи полагают, что причиной сложившейся ситуации могли стать глобальные изменения климата. Так, в конце ноября – начале декабря в районе мыса Кожевникова установилась необычайно теплая погода, из-за чего лед у берега хоть и появился, но все еще недостаточно прочный, что не позволяет медведям уйти дальше на север.

"Если бы лед был достаточно крепким, медведи или часть из них уже ушли бы в море, где могли охотиться на тюленя или морского зайца. А пока они будут искать еду вдоль берега", – пояснил координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Михаил Стишов.

В целом, по словам эксперта, белые медведи на мысе Кожевникова явление для жителей села Рыркайпий привычное, но подобное "столпотворение" хищников случается тут нечасто.

"В поселки медведи тоже любят заходить, посмотреть, как люди живут, и в поисках еды. Подобные ситуации становятся нормой. Так что к этому надо адаптироваться, чтобы не пострадали ни люди, ни медведи", – добавил Стишов.

Чтобы не допустить столкновений человека с медведем в районе Рыркайпия дежурит "Медвежий патруль" WWF России. Волонтеры по несколько раз в сутки объезжают село и смотрят, чтобы хищники не приближались к помойкам и жилым домам.

"На сегодняшний день в окрестностях была отмечена 61 особь. Неоценимую помощь нам оказывают жители села, участковый, администрация, ЖКХ и пограничники на своих "Буранах", – рассказала руководитель "Медвежьего патруля" WWF России в селе Рыркайпий Татьяна Миненко.

По ее словам, 6 декабря патрульные вместе с местными жителями начали перевозить туши моржей, привлекающие животных, подальше от поселка.

Кроме того, по данным WWF России, на время "медвежьего нашествия" в селе отменили все общественные мероприятия, а детей в детский сад и школу начали развозить на автобусах. Если медведи все же приблизятся к селу, их будут отпугивать техникой и фальшфейерами.

Напомним, что "Медвежий патруль" был создан на Чукотке при поддержке WWF России в 2006 году. Первоначально его задачей являлось патрулирование окрестностей населенных пунктов округа в октябре-декабре, когда на побережье Чукотки с больших льдов Восточно-Сибирского моря высаживаются группы белых медведей. Привлекаемые белые медведи неизбежно посещают и населенные пункты.

Отметим, что недавно WWF России начал создавать сеть аналогичных прибрежных наблюдательных пунктов и в Арктике.

В свою очередь власти Чукотки сообщили, что контролируют ситуацию с белыми медведями у села Рыркайпий, причин для паники нет.

"Ситуация с белыми медведями в селе Рыркайпий городского округа Эгвекинот находится под контролем. Похожая ситуация в Рыркайпий уже складывалась несколько раз. На это влияет само расположение поселка - на мысу Кожевникова находится крупное лежбище моржей", – сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Как полагают в правительстве Чукотки, животные уйдут к традиционным местам охоты, как только замерзнет море.

"Явно истощенных зверей там нет, я бы сказал, они средней упитанности", – сообщил старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Анатолий Кочнев.

Также ситуацию в селе Рыркайпий прокомментировал и губернатор Чукотки Роман Копин.

"Около Рыркайпия находятся почти 60 белых медведей (...) В село подготовили груз: шумовые и сигнальные патроны, а также специальные баллончики с газом. Готовы перебросить дополнительную технику и топливо. Рассматриваем вопрос об усилении "гарнизона Рыркайпия" из числа работников полиции, охотоведов и добровольцев из Эгвекинота", – написал глава региона в своем Инстаграме.

Он отметил, что намерен сам вылететь в село, когда позволит погода. В целом же губернатор оценил ситуацию нашествием медведей как "непростую".

"Медведи находятся на мысе Кожевникова, где ранее обитали моржи. Это одно из самых крупных лежбищ морзверя на Чукотке. Питаются медведи их останками, и такая "столовая" снижает возможность захода животных в населенный пункт. Но ситуация непростая: большинство медведей годовалые, из любопытства они могут зайти в село", – отметил Копин.

Село Рыркайпий расположено на берегу Чукотского моря, на мысе Отто Шмидта, напротив острова Врангеля, в зоне распространения вечной мерзлоты. В настоящее время это самый крупный населенный пункт в городском округе Эгвекинот – здесь проживает порядка 600 человек. Название села переводится с чукотского как "лежбище моржей", это объясняется большим количеством моржей на мысе Кожевникова, который расположен рядом с Рыркайпием.

Как известно, белые медведи – единственные крупные хищники на Земле, которые до сих пор живут на своей исконной территории – на побережье и островах Северного ледовитого океана, при этом большую часть жизни такие хищники проводят в море среди дрейфующих льдов.

Масса тела взрослого белого медведя может достигать 800 кг. Средний вес самца – 400-450 кг, самки - 350-380 кг. Основной добычей белых медведей являются кольчатая нерпа и лахтак (морской заяц). Также эти хищники могут охотиться на моржей и белух.

Белые медведи предпочитают держаться поодиночке, социальных групп они обычно не образуют. В природе такие хищники, как правило, живут порядка 20-30 лет (самцы – до 20 лет, самки – до 25-30 лет). В неволе же рекорд продолжительности жизни белого медведя составляет 45 лет.

К сожалению, в результате неконтролируемого промысла к середине прошлого столетия численность этого вида в ряде районов крайнего севера и Арктики резко сократилась. Первой страной, которая запретила охоту на белого медведя, стал СССР (в 1956 году). В 1973 году подобные меры ввела Норвегия и ряд других арктических стран мира (Соглашение о сохранении белых медведей). В настоящее время ряд важных для белого медведя мест обитания входит в состав государственных природных заповедников (в том числе Остров Врангеля, Большой Арктический), национального парка "Русская Арктика", заказников и резерватов, но они не охватывают все ключевые районы размножения, охоты и миграций вида. В разной степени белым медведям угрожает браконьерство, глобальное потепление и загрязнение окружающей среды (морскую акваторию и прибрежные экосистемы Арктики загрязняют пестициды, радионуклиды, продукты сгорания топлива, тяжелые металлы, горюче-смазочные материалы, нефть).

Сейчас, по оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 до 31 тыс. особей. Однако уже к 2050 году популяция этого вида в результате указанных факторов может сократиться на 30%, поэтому белый медведь занесен в Международную красную книгу и Красную книгу России.

Обозреватель Наталья Пономарева

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