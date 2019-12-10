Специальная ипотека

10.12.19 13:35

© РИА Новости. Евгений Самарин

Interfax-Russia.ru – ДОМ.РФ выдал первые три "дальневосточные" ипотеки под 2%. Кредит можно получить на срок до 20 лет и в размере до 6 млн рублей.

Первыми получателями льготной "дальневосточной" ипотеки стали три семьи из Владивостока. Кредит выдал Банк ДОМ.РФ.

"Мы долго решались на ипотеку, с предложением по льготному проценту решили попробовать. Одобрили заявку неприлично быстро – за двое суток. У нас отсутствие кредитов, постоянная работа. Документов просят минимальное количество", – сообщила журналистам одна из получателей ипотеки Светлана Гридина.

Ее семья взяла в ипотеку сроком на 18 лет трехкомнатную квартиру в пригороде Владивостока. Дом достроят летом следующего года. Часть кредита Гридины планируют погасить за счет "материнского капитала".

Также новоселье в следующем году вместе со своей маленькой дочкой планирует отпраздновать 32-летняя Юлия Янина. На свою "дальневосточную ипотеку" молодая мама купит квартиру в строящемся доме. Янина рассказала, что подыскивать жилье для покупки она начала сразу же после того, как услышала выступление президента РФ Владимира Путина на ВЭФ, где он впервые рассказал о программе.

"Это просто замечательная программа, она точно будет востребована. Много молодых семей, которым тяжело купить жилье, тянут ипотеку в 10-12%. Кредит под 2% - это как взять квартиру в рассрочку", – считает женщина.

По мнению другой жительницы Владивостока – Юлии Комар, также ставшей одной из первых получательниц "дальневосточной ипотеки", – этот продукт способен решить не только жилищные вопросы, но и повлиять на рождаемость в регионе.

"Многие молодые семьи и рады бы завести детей, но мешают сложности с жильем. Как мера поддержки молодых семей ипотека 2% очень актуальна. И то, что такая возможность появилась, радует, я уверена, не только нас", – сказала она.

В свою очередь заместитель главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев отметил, что ипотека под 2% - беспрецедентная мера поддержки, адресованная молодежи и людям, желающим жить на Дальнем Востоке. Раньше таких кредитов в России не выдавали.

"Дальневосточная ипотека – это востребованный продукт, которого долго ждали. Под 2% взять ипотеку два года назад казалось невозможным. Мне приятно, что первая выдача происходит во Владивостоке. Программа направлена на то, чтобы помочь простым людям на Дальнем Востоке, чтобы молодые семьи смогли завести свое жилье", – отметил он на церемонии вручения ипотечных сертификатов.

Он ожидает, что льготная ипотека подстегнет строительство нового жилья во Владивостоке.

"Мы работаем в рыночной экономике: будет спрос на строительство, на новостройки, подтянутся и строители. Это одна из причин, почему "дальневосточная" ипотека под 2% выдается под новое жилье – когда есть спрос, то растет и цена предложения", – отметил Тырцев.

При этом, по словам чиновника, власти готовы компенсировать застройщикам часть затрат, чтобы стоимость самого жилья росла не такими быстрыми темпами.

"Для того чтобы стоимость самого жилья росла не такими быстрыми темпами как обычно, мы подразумеваем взаимодействие с застройщиками на предмет определенных компенсационных вещей", – сказал он.

Кроме того, как рассказал Тырцев, в Минвостокразвития России рассматривают возможность запуска программы льготной ипотеки и для вторичного жилья.

"Сегодня (10 декабря – ИФ) на совещании с банкирами это решение озвучили, мы будем анализировать, смотреть, что будет происходить, вносить соответствующие предложения, если в этом будет необходимость", – добавил он.

Вместе с тем, своим мнением о льготной "дальневосточной" ипотеке поделился и генеральный директор "Городского риэлтерского центра" Сергей Косиков. Как полагает эксперт, программа положительно скажется на рынке недвижимости Приморья.

"Механизм "дальневосточной" ипотеки приведет сразу к нескольким последствиям. Во-первых, она сделает жилье доступнее для некоторых категорий граждан (молодых семей - ИФ). Во-вторых, "дальневосточная" ипотека поддержит застройщиков - спрос на новостройки будет держаться на высоком уровне и позволит новым проектом продаваться успешнее", – сказал специалист агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

Таким образом, как пояснил эксперт, этот механизм будет хорошим инструментом для поддержания рынка недвижимости в стабильном состоянии.

Косиков также уверен, что механизм "дальневосточной" ипотеки позволит вывести на рынок часть денег, которые инвесторы предпочитают пока хранить на депозитах. Для них вложения в недвижимость окажутся более привлекательными.

Как сообщалось, 9 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о программе "Дальневосточная ипотека" со ставкой 2% годовых.

"Программой предусмотрено субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар", – отмечается в документе.

В свою очередь на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики уточняется, что первоначальный взнос по "дальневосточной" ипотеке составит не менее 20% от приобретаемого объекта. Он был введен по требованию банковского регулятора, который старается снизить риски для банков.

"20% – это среднерыночный уровень. Такой первоначальный взнос подтверждает серьезность намерений заемщика, готовность выплачивать долгосрочный кредит, пусть и по беспрецедентно низкой ставке", – отмечают в Минвостокразвития.

Что касается других правил программы, то кредит под 2% могут получить молодые семьи (возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет на момент подачи заявления), неполные семьи с детьми, а также участники госпрограммы "Дальневосточный гектар", которые взяли землю под строительство жилого дома или ведения подсобного хозяйства. К слову, для получателей гектара возрастных ограничений для участия в проекте нет.

Льготную ипотеку подходящие категории граждан могут взять даже при наличии другого жилья, но воспользоваться такой привилегией разрешается всего один раз. Заявки пока рассматривают только два банка: "АО "Банк ДОМ.РФ" и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). Власти обещают, что до конца года список банков-участников расширится. Кредит будет предоставляться под залог приобретаемой или имеющейся недвижимости (при строительстве индивидуального дома).

Согласно условиям программы, ипотека под 2% будет выдаваться на срок до 20 лет и на сумму, не превышающую 6 млн рублей. Общая сумма кредитов, по которым будет осуществляться возмещение, составит до 450 млрд рублей. Таким образом, по оценкам специалистов, в программе сможет принять участие около 147 тыс. получателей человек.

"Льготная ипотека под 2% годовых для молодых семей и получателей "дальневосточных гектаров" стала реальностью. Запуск этой социальной меры подчеркивает тот приоритет, который правительство придает социально-экономическому развитию Дальнего Востока", – подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"