Срок закончился

11.12.19 14:49

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru - Сахалинский Минздрав изменит формат работы областной больницы после инцидента с просроченными лекарствами.

Министерство здравоохранения Сахалинской области намерено поменять формат работы Сахалинской областной клинической больницы после того, как в медучреждении нашли просроченные лекарства.

"Мы ставим себе цель развить лучшую модель оказания медицинской помощи. Это амбициозная задача, но, если мы не устраним проблемы, которые годами не решались, а врачи, медсестры боялись их выплеснуть под страхом осуждения, мы будем постоянно спотыкаться и топтаться на одном уровне. Мы хотим навести порядок", - заявил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

В настоящее время, по данным министерства, в больнице проводится "масштабная работа над ошибками". Сотрудники вновь повторяют и закрепляют на практике правила хранения лекарств, алгоритмы ведения больных, а также стандарты оказания медицинской помощи. В целом, как отмечают в региональном Минздраве, "медицинскую организацию ждет полное переформатирование".

"Мы поняли, что проблемы, которые мы раз за разом отодвигали, - небезвыходны. Для их решения у нас есть все возможности, но двигаясь по одной орбите, мы не видели других путей", - цитирует пресс-служба Минздрава региона одну из медсестер больницы.

В начале декабря региональная прокуратура проверила Сахалинскую областную клиническую больницу. Поводом для проверки стало обращение сотрудников больницы, которые сообщили о просроченных лекарствах в отделении реанимации.

"В ходе прокурорской проверки в отделении реанимации, а также в помещениях склада учреждения обнаружены лекарственные препараты и медицинские изделия с истекшим сроком годности. При этом со слов медицинского персонала просроченные лекарства и медицинские изделия использовались в работе, что недопустимо в соответствии с действующим законодательством", - сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалина.

Проверка проводилась совместно с сотрудниками территориального Росздравнадзора и регионального министерства здравоохранения.

"Кроме того, были выявлены факты нарушений законодательства при обеспечении медперсонала средствами индивидуальной защиты и иные нарушения трудовых прав работников", - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

По итогам проверки прокуратура Южно-Сахалинска внесла главному врачу больницы представление об устранении нарушений закона, а также направила материалы проверки в Следственный комитет России для процессуальной оценки. На основании полученных материалов следственный отдел по Южно-Сахалинску Следственного управления СКР по Сахалинской области инициировал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

"В помещениях ГБУЗ "Сахалинская областная больница" проведены осмотры служебных помещений, изъята медицинская документация, лекарственные препараты, компьютеры, а также иные предметы", - сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Также проверку в облбольнице после сообщений о просроченных лекарствах провел и Минздрав региона.

"Указанные в публикациях социальных сетей факты были тщательно проверены представителями регионального министерства здравоохранения. В ходе проверки областной больницы нарушения были частично подтверждены", - сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области.

Так, в частности, по данным Минздрава, сотрудники больницы нарушили правила учета и хранения лекарств. Медикаменты с истекшим сроком годности не только вовремя не переместили в "карантинную зону", но и хранили часть из них рядом с еще "рабочими" препаратами.

"Также подвержен факт назначения (пациентам медучреждения – ИФ) трех лекарственных препаратов в ноябре-декабре текущего года, срок годности которых истек в октябре-ноябре 2019 года", - отметили в Минздраве региона.

Помимо этого, комиссия министерства выявила нарушения трудовых прав сотрудников больницы.

"Факт переработки и повышенной нагрузки медицинского персонала подтвержден. Между тем, денежная компенсация за отработанное сверхурочно время медицинскими сестрами получена не была", - пояснили в Минздраве региона.

По результатам проверки министерство здравоохранения Сахалинской области уволило заместителя начальника главного врача Сахалинской областной больницы по лечебной работе, главную медсестру, заведующую отделением реанимации, старшую медсестру отделения и заведующую аптечным складом. Главному врачу медучреждения, его заместителю, а также ответственному сотруднику министерства здравоохранения объявили выговоры.

В настоящее время аналогичные проверки по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко проходят во всех лечебно-профилактических учреждениях региона. Особое внимание уделяют хранению лекарств и расходных материалов, а также соблюдению сроков их использования.

"Мы дали неделю на то, чтобы провели контроль абсолютный, то есть проследили за движением этих (просроченных – ИФ) лекарств от начала до конца – закупка, попадание на склад, списание со склада, как это лекарство попадает больным. Сейчас это лекарство проверяется не только в этом отделении (областной больницы – ИФ), где обнаружили эту проблему, но и я дал указание, чтобы во всех медицинских учреждениях провели такую работу. Расследование будет идти объективно", - заявил Лимаренко.

В целом же, отметил губернатор, выводы о работе медучреждений региона можно будет делать только по результатам всесторонней проверки.

"Выводы будем делать разные, в том числе и кадровые", - пообещал глава региона.

Ранее власти Сахалина заявляли о намерении создать Тихоокеанский медицинский кластер, который объединит государственные и частные клиники, в том числе иностранные.

Так, в рамках проекта в ближайшие 5 лет в регионе должно появиться около 65 современных объектов здравоохранения. В Южно-Сахалинске построят корпуса для консультативно-диагностического центра, областной больницы, детский госпиталь. Кроме того, власти планируют оснастить больницы и поликлиники высокотехнологичным оборудованием. Также планируется реконструировать санаторий "Синегорские минеральные воды" в пригороде Южно-Сахалинска и развивать бальнеологическое направление.

"Мы хотим, чтобы люди дома получали весь необходимый спектр медицинских услуг. У нас есть ресурсы, чтобы оснастить клиники, построить и отремонтировать больницы, привлечь на работу лучших врачей", - сообщил тогда губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"