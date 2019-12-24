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24.12.19 14:23
Неудачное испытание
Истребитель пятого поколения Су-57 (заводской индекс - Т-50) разбился во время испытательного полета под Комсомольском-на-Амуре (Хабаровский край) 24 декабря. Летчик катапультировался и остался жив.
"Сегодня в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета в 111 км от аэродрома базирования потерпел аварию самолет Су-57. Система аварийного покидания сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив", - сообщили "Интерфаксу" в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Жертв и разрушений на земле нет. Самолет был застрахован.
"В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия", - добавили в ОАК.
Как сообщили "Интерфаксу" информированные источники, в настоящее время специалисты рассматривают несколько причин крушения истребителя - техническую неисправность, человеческий фактор и неблагоприятные погодные условия.
"Точную причину предстоит установить комиссии", - сказал один из собеседников агентства.
Как сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге, комиссию по расследованию причин аварии истребителя пятого поколения Су-57 возглавит замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.
"По поручению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова будет создана комиссия по расследованию. Возглавит комиссию заместитель министра Олег Бочаров", - заявили в ведомстве.
В Минпромторге также отметили, что разбившийся самолет был включен в реестр экспериментальной авиации.
По данным Объединенной авиастроительной корпорации, о крушении истребителя Су-57 стало известно около 7:00 по московскому времени. Это первое серьезное происшествие с самолетом данного типа.
"Это первый серийный Су-57, который завод должен был передать военным до конца года", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Он отметил, что передача техники была запланирована на текущую неделю.
Второй подобный самолет военные должны получить от корпорации в 2020 году. Еще через 8 лет, к 2028 году, на новые самолеты будут перевооружены три авиационных полка - контракт, предусматривающий поставку 76 истребителей Су-57, был подписан на форуме "Армия-2019". По словам экспертов, один серийный Су-57 обойдется ВКС РФ в более чем 2 млрд рублей.
Как сообщалось, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ, филиал "Сухого") изготовил 10 опытных машин для летных испытаний. В настоящее время их тестируют на аэродромах в Жуковском (ЛИИ им. Громова, входит в ОАК) и в Ахтубинске (ГЛИЦ им. Чкалова, принадлежит Минобороны РФ). В российском военном ведомстве сообщали, что Су-57 дважды испытывался в Сирии в боевых условиях.
"Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены", - приводит газета Минобороны РФ "Красная звезда" слова главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Ранее Минобороны России сообщало, что два российских Су-57 прошли боевые испытания в Сирии в феврале 2018 года. Тогда, как отметили в военном ведомстве, истребители выполнили свыше десятка полетов в реальной боевой обстановке. Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в прошлом году в Сирии были также испытаны перспективные крылатые ракеты для Су-57.
В свою очередь в декабре индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков сообщил, что в рамках испытаний двигателя "второго этапа" для Су-57 уже проведено 16 полетов.
"Всего на летающей лаборатории выполнено 16 полетов. Вопрос по применению изделия (двигателя "второго этапа" - ИФ) в составе воздушных судов находится в стадии проработки. В октябре был выполнен очередной полет с проверкой характеристик изделия на разных режимах полета. В том числе проверялась работа поворотного реактивного сопла и проверка работы маслосистемы при отрицательных перегрузках", - сказал он журналистам на открытии центра по производству лопаток газотурбинных двигателей на "ОДК-Сатурн".
Также, по его словам, в настоящее время продолжаются стендовые испытания двигателя.
Су-57 разработан в компании "Сухой", его первый полет состоялся 29 января 2010 года с заводского аэродрома Дземги. Истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.
Как сообщал "Интерфакс", первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства "Объединенной двигателестроительной корпорации"), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, испытывают с декабря 2017 года. Ожидается, что программа испытаний завершится через несколько лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолетов уже с новыми двигателями.
Вместе с тем, Россия продолжает переговоры с Турцией по поставке Анкаре уже проверенных временем самолетов Су-35.
"Консультации продолжаются. Мы готовы предложить конкурентные цены по истребителям. В целом наше сотрудничество можно оценивать не только через призму С-400, у нас и другие темы есть на повестке дня", - заявил "Интерфаксу" 6 декабря директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Многофункциональный истребитель Су-35 поколения "4++" и истребитель пятого поколения Су-57 показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в конце августа текущего года на подмосковном авиасалоне "МАКС-2019". Турция заявила об интересе к этим самолетам. Президент Турции заявил, что Анкара рассмотрит возможность покупки Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.
Позже европейское агентство новостей Bloomberg сообщило со ссылкой на главу Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира о том, что Россия действительно предложила Турции купить часть Су-35.
"Россия предложила продать определенное количество своих (самолетов – ИФ) Су-35 за определенную цену", - сказал Демир.
Он отметил, что Анкара изучает предложение российской стороны о поставках истребителей Су-35, но пока не приняла решения на этот счет.
"Мы изучаем предложение российской стороны по Су-35. Делать какие-либо оценки пока рано. Безусловно, Турция закупает технологии и оружие, отвечающие ее интересам", - сказал Демир, которого цитирует агентство Анадолу.
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