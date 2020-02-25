Здоровый союз

25.02.20 17:18

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru - Россия и Китай будут вместе исследовать опасные заболевания и разрабатывать методы их лечения.

Власти КНР планируют создать специальную медицинскую зону, где российские и китайские ученые смогут вместе исследовать опасные заболевания и разрабатывать новые методы их лечения.

"В Китае планируется создание специальной свободной медицинской зоны для разработки совместных с Россией проектов в сфере изучения методов лечения опасных заболеваний и апробации данных методов", - заявил журналистам председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов.

Он отметил, что властям Китая удалось добиться существенного прорыва в области здравоохранения и фармакологии.

"Китай проявил высочайшую степень эффективности и ответственности, которые позволили предотвратить распространение эпидемии (нового коронавируса – ИФ) (…) Китайские коллеги уверены, что к 20 марта эпидемия в Ухане будет остановлена", - подчеркнул Гаврилов.

Вместе с тем, по мнению парламентария, после победы над коронавирусом Китаю еще предстоит побороть "политический вирус".

"Вирус китаефобии пытаются развивать во всем мире. Цель - дискредитировать имидж Китая, подорвать его позиции в глобальной торговле и экономике", - пояснил Гаврилов.

В начале февраля Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) получило запрос от министерства иностранных дел КНР с просьбой "включить научные ресурсы СО РАН в борьбу с новой коронавирусной инфекцией, которую сейчас ведет Китай". Речь идет не только о диагностике и вакцинации, но и о разработке новых физических методов профилактики заболевания и создании инновационных лекарственных препаратов.

"Подобного опыта взаимодействия с Китаем у Сибирского отделения наук еще не было, по крайней мере, в обозримом прошлом. Речь идет о решении неотложных научно-практических задач. Диагностика вирусных заболеваний – задача, в принципе, непростая, тем более, когда исследуемый материал представлен РНК (рибонуклеиновые кислоты – ИФ). Поэтому наши коллеги из КНР сейчас интересуются всеми наработками в этой области", - сообщил тогда Interfax-Russia.ru заместитель председателя СО РАН, академик Михаил Воевода.

По его словам, в настоящее время руководство СО РАН собирает предложения от своих институтов – кто и как мог бы принять участие в борьбе с коронавирусом. Наработки в данной области, как отметил ученый, есть у Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН, Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), а также Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН.

"Китайские коллеги говорят, что готовы к сотрудничеству с СО РАН не только в решении острых вопросов, связанных с распространением коронавируса, но в рамках систематической работы в отношении других, вновь возникающих инфекций", - добавил собеседник Interfax-Russia.ru.

Вместе с тем, 25 февраля посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил журналистам, что китайские ученые разработали вакцину, "предварительно показавшую эффективность против коронавируса".

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет (к вирусу – ИФ). Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал он на брифинге в посольстве Китая в Москве.

По словам посла, испытания препарата могут завершиться примерно через восемь месяцев. До тех пор китайские медики будут лечить зараженных уже существующими лекарствами, которые показали свою эффективность.

"Китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%", - сказал Чжан Ханьхуэй.

Так, в частности, по словам посла, достаточно высокую эффективность против коронавируса показал хлорохин фосфат, используемый для лечения малярии.

"Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считаются более эффективными. Самые эффективные способы - европейская медицина в сочетании с китайской", - сказал он.

Вместе с тем, посол опроверг предположения об искусственном происхождении Covid-19, эпицентром распространения которого стал административный центр китайской провинции Хубэй город Ухань.

"Я вам точно скажу, что это не искусственное. Возможно, это вирус, как вирус SARS, от диких животных", - сказал посол.

Он отметил, что специалисты продолжают искать источник происхождения вируса. Версия о том, что "хозяином" была летучая мышь, проверяется и пока не подтверждена.

Разработку вакцин против нового коронавируса ведут также в США и России. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, препарат может быть готов через 8-10 месяцев.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, к 25 февраля новым коронавирусом в Китае заразилось 77 658 человек, 2 663 скончались.

В настоящее время в больницах страны находятся 47,6 тыс. зараженных, состояние более 9,1 тыс. из них оценивается как тяжелое. В то же время, более 27,3 тыс. заболевших уже выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части с декабря 2019 года зарегистрирован 121 случай заболевания: в Гонконге - 81 (при двух случаях смертельного исхода и 19 выздоровевших), в Макао - 10 (при шести выздоровевших), на Тайване - 30 (один погиб, пятеро выздоровели).

За пределами Китая новым коронавирусом, как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, к 25 февраля заразилось 2 438 человек. При этом число погибших от пневмонии, вызванной Covid-19, достигло 37 человек: 12 человек скончались в Иране, 9 - в Южной Корее, 7 - в Италии, 4 - в Японии, 2 - в Гонконге, также по одной смерти зафиксировано во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 893 - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 838, из них более 630 – это пассажиры и члены экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

В Италии насчитывается 229 больных, в Сингапуре - 90, в Гонконге - 81, Иране - 47, Таиланде и США - по 35, на Тайване - 28, в Австралии - 23, в Малайзии - 22, Германии и Вьетнаме - по 16, в ОАЭ и Великобритании - по 13, во Франции - 12, в Макао и Канаде - по 10. Менее 10 случаев заболевания зафиксировано на Филиппинах, в Индии, Кувейте, Испании, Омане, Афганистане, Бахрейне, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Израиле, Ливане, Непале, Шри-Ланке, Швеции и России.

На территории России с начала эпидемии было зарегистрировано только два случая заражения коронавирусом - у прибывших граждан КНР. Наличие вируса подтвердили лабораторные исследования в государственном научном центре (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. 12 февраля заболевших выписали из больниц.

Вместе с тем, 22 февраля в Россию из Японии эвакуировали восемь пассажиров лайнера "Daimond Princess", у троих из них был выявлен коронавирус.

"22 февраля в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территорию РФ из Японии были эвакуированы российские граждане, находившиеся на круизном лайнере Daimond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка Covid-19. В Российскую Федерацию возвратились 8 россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные российские граждане отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС", - сообщила журналистам 23 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что "эвакуация проводилась авиацией МЧС при поддержке МИД России, посольства РФ в Японии, а также при участии специалистов Роспотребнадзора, российских врачей, которые обеспечили соблюдение противоэпидемического режима и наблюдение за состоянием здоровья российских граждан".

"Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает", - подчеркнула Голикова.

Она отметила, что в ближайшие 14 дней эвакуированные спецбортом МЧС будут находиться на карантине в спецучреждении в Казани.

23 февраля во Владивосток прибыли еще семь пассажиров Daimond Princess. Их также поместили на двухнедельный карантин в городскую инфекционную больницу.

"Все граждане доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса. Состояние у всех семи человек удовлетворительное, жалоб нет, температура в норме", - сообщила пресс-служба правительства Приморья.

В пресс-службе пояснили, что "люди должны оставаться под наблюдением специалистов, как контактные из очага инфекции, где регистрировались лабораторно-подтвержденные случаи заболеваний".

Обозреватель Наталья Пономарева

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