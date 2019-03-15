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Новый полк С-400 заступил на боевое дежурство под Калининградом

© РИА Новости. Алексей Даничев
15 марта. Interfax-Russia.ru - Новые зенитные ракетные системы С-400 заступили на боевое дежурство в Калининградской области, заявили в пресс-службе Балтийского флота.

"Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" были развернуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства Калининградской области",- сообщили в пресс-службе флота в пятницу.

Там отметили, что очередной полковой комплект зенитной ракетной системы дальнего действия С-400 "Триумф" поступил на Балтийский флот в рамках государственного оборонного заказа.

"Новая зенитная ракетная система прибыла в пункт постоянной дислокации в Калининградскую область с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб",- заявили в пресс-службе

4 марта в пресс-службе Балтийского флота РФ "Интерфаксу" сообщили, что военная группировка в Калининградской области усиливается полковым комплектом систем С-400.

Ранее сообщалось, что у российских военных в Калининградской области есть системы ПВО С-400 и модернизированные С-300 (производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Россия за последние годы усилила военную группировку в Калининградской области.

В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.

В мае 2018 года сообщалось о перевооружении на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" 152-ой гвардейской ракетной бригады в городе Черняховск (Калининградская область).

Как сообщал "Интерфакс", в Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

27 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в этом году на Балтийском флоте сформируют танковый полк и береговой ракетный дивизион. Источник сообщил "Интерфаксу", что на вооружении этого дивизиона будут береговые ракетные комплексы "Бал".

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).

В состав Балтфлота ранее вошли новые малые ракетные корабли (МРК) проекта 21631 "Серпухов" и "Зеленый дол", в 2018 году - МРК проекта 22800 "Мытищи", все - носители крылатых ракет "Калибр".

В этом году Балтфлот будет усилен еще одним МРК проекта 22800 "Советск" с ракетами "Калибр", сказал в интервью газете Минобороны "Красная звезда" командующий флотом адмирал Александр Носатов.

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