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21.03.19 14:35

Ежегодно в Петербурге диагностируют 1,5-2 тысячи случаев туберкулеза

© РИА Новости. Егор Еремов
21 марта. Interfax-Russia.ru - В Санкт-Петербурге ежегодно регистрируется порядка 1,5-2 тысячи новых случаев туберкулеза, но ситуация лучше, чем по России в целом, сообщила журналистам в четверг начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"С 1991 года по конец 90-х годов был зафиксирован резкий рост заболеваемости, затем уровень стал снижаться. За последние годы в Петербурге ежегодно регистрируется 1,5-2 тысяч новых случаев, это почти на 30% меньше, чем по России в целом. Среди заболевших - порядка 100 детей, этот показать у нас почти на 40% выше, чем в целом по РФ", - сказала И.Чхинджерия.

Она подчеркнула, что сложившаяся в Петербурге система позволяет выявлять туберкулёз на очень ранних стадиях и не допустить серьёзных последствий.

Главный внештатный специалист фтизиатр городского комитета по здравоохранению Гоар Баласанянц в свою очередь подчеркнула, что ситуация с туберкулезом в Петербурге благополучная, при этом уровень заболеваемости все равно эпидемический.

"За семь лет заболеваемость туберкулезом в городе снизилась в 1,6%, смертность - в полтора раза, Петербург находится в первом десятке городов России по наиболее благополучной ситуации. В 2018 году на территории города было зарегистрировано 29,2 заболевших туберкулезом на 100 тысяч населения, в том числе среди бомжей, мигрантов, в системе УФСИН. Смертность составила 2,6 человека на 100 тысяч населения. При этом ВОЗ определила эпидпорог по туберкулезу в 10 (заболевших - ИФ) на 100 тысяч населения, так что наш порог превышен",- отметила Г.Баласанянц.

Специалисты подчеркнули, что важной составляющей профилактики туберкулеза сегодня является здоровый образ жизни - занятия спортом, здоровый сон, сбалансированное питание. Для ранней диагностики туберкулеза важны профилактические осмотры, в том числе на предприятиях.

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